屋主房貸每月還款額 較高點少327元

根據Redfin最新報告，房主每月貸款還款額降至多年來新低，買家對房屋前景感到樂觀。（美聯社）

福斯電視台FOX 11電視台報導，根據Redfin最新報告，房主貸款 每月還款額降至多年來新低。截至2023年12月31日，平均每月貸款支付額為2361元，比2023年10月歷史高點下降327元（14%）。此情況使買家對房地產市場更感興趣。

報告並指出，購屋者需求指數（Homebuyer Demand Index）較上月上漲10%，達2023年8月以來最高點。由於庫存短缺，待售屋數量仍每年下降3%，但這是過去兩年來最小跌幅。

拉斯維加斯Redfin Premier經紀人史丁（Shay Stein）表示，自抵押貸款利率 下降以來，「我的房源上出現更多人出價」他說，「兩年前，購房者可能對6%的利率大喊大叫，如今他們可能很高興自己的貸款利率降至6%。」

此情況使買家更樂觀。房利美（Fannie Mae）最新一項調查中，17%受訪者認為現在是買房好時機，高於去年11月的14%。然而，考慮利率並未低於疫情前水平，賣家並不那麼樂觀。房利美調查中，有57%房主認為現在是售屋最佳時機，比上一次發布的數據下降60%。

部分地區銷售量可望更高，因這些地區的住房需求更大。NAR首席經濟學家袁勞倫斯（Lawrence Yun，譯音）在一分報告中表示，就業成長將是長期住房需求的決定因素。NAR在報告中考察全美100個大都會 區，住房需求最高城市包括德州奧斯汀（Austin）、達拉斯（Dallas）、費城納許維爾（Nashville）和緬因州波特蘭（Portland）等地。然因房屋成本上揚，這些地方售價會更高。

儘管貸款市場前景樂觀，但美國人至今仍面臨其他財務困境，包括生活成本高漲。Bread Financial近期調查顯示，每十名受訪者中，就有六人認為他們今年支出會超出預算允許範圍，通膨是大多數受訪者指責的罪魁禍首，47%受訪者認為，他們當前財務困境與通膨影響有關。超過一半受訪者認為，與前幾年相比，滿足財務優先事項（如買房或償還債務）將更困難。

此外，一項研究顯示，千禧世代中有四分之一人已存錢買屋，但也有62%的千禧世代，在高利率影響下，將購屋目標擱置一旁。