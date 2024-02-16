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房市前線／法拍屋激增 專家：無礙房市復甦

記者啟鉻

據全美專業房地產數據平台報告，加州2023年申請法拍屋數量，較比前三年的平均水平，激增41%。有人會擔心，是否對加州房地產市場產生更多負面影響。目前，從部分行業專家觀點看，法拍屋激增或會導致市場動盪，及產生更多風險。而另一方面，也為投資者創造投資機會，增加地產專業人士參與業務活動。華裔地產投資顧問指出，相信不會對房市復甦，產生太大負面影響。

全美房地產信息服務機構Attom報告指出，2023年加州法拍屋申請案例有3萬2905宗，在全美排名第二，僅次於佛州。但也指出，加州法拍屋增加，遠比2007年至2014年的平均速度低。

報告稱，由於就業市場仍然強勁，因此沒有薪水的貸款者還是少數。此外，房價保持高位甚至某些地區持續微幅上升，也有助避免法拍屋情形繼續惡化。同時在疫情大流行期間，一些陷入財務困境的屋主，得到政府紓困，以及銀行房貸政策調整等，都對減緩法拍屋發生，產生積極作用。

但是，由於幫助房屋貸款者的優惠措施，在2023年已經基本用完；加州作為全美最大房地產市場，法拍屋申請數量必然會反彈上升。2023年加州每萬戶住宅就有23宗法拍屋申請，好於全美的每萬戶26宗。回顧2009年加州房地產市場泡沫化破裂時，那時加州每萬戶有法拍屋申請275宗，比2023年高出20倍。因此2023年法拍屋數量，比2020至2022年間平均，雖激增41%，但對房地產市場並沒有構成太大壓力。

形勢雖然樂觀，但還是需要謹慎，若加州法拍屋數量進一步增加，可能導致市場供應量迅速增加，出現房屋供給過剩的情況。這可能給買家帶來更多選擇的機會，讓房價出現下行壓力。賣家可能不得不降低價格，以吸引買家，對整體市場價格水平產生影響。

此外，法拍屋通常以相對較低的價格出售，這會吸引投資者的關注。投資者可能視法拍屋為潛在的投資機會，並進入市場。此類投資者的參與，可能在短期內提高市場活躍度，但也可能導致市場動態的不穩定。法拍屋激增會對市場參與者的信心產生影響，尤其是潛在的購房者和投資者。他們可能選擇觀望，待價而沽以等待市場穩定。這種觀望行為，可能使市場交易降低，進一步影響房市復甦速度。

部分專家稱，一旦法拍屋激增導致市場動盪，可能會對金融體系構成風險。與抵押貸款和房地產相關的金融機構，可能面臨壓力，該負面影響會擴散到整個金融體系。建議政府和監管機構，要密切監控金融體系的穩定性，並制定政策以緩解風險。政府和相關機構還需密切關注市場動態，並採取適當的應對措施。包括通過政策來緩解供給過剩，支持金融系統，以及提供相應的市場監管。透明度和及時的信息傳遞，也是確保市場穩定的關鍵。

部分專業人士目前持正面態度看待加州房地產市場的變化，表示市場法拍屋增多，對於某些投資者來說，是一個進場機會；讓他們能夠找到更多具有投資價值的物業，以較低價格購買。同時法拍屋增加，也不一定是市場惡化表現，可能反映房地產調整過程，對於投資者來說，可能是市場清理或重新平衡計畫，有助於創造更健康的房地產市場。而且房屋拍賣活動增加，也會帶動相關行業需求，比如律師、地產經紀人、金融機構等，這些專業人士通過參與法拍相關活動，獲得穩定業務。

華人房地產投資諮詢顧問林昆蓉說，加州是美國經濟規模大州，在世界上的經濟地位也舉足輕重。加州也是移民大州，移民主要來源之一是亞裔群體，他們財力雄厚，其中華裔移民的資金實力更是不容置疑。因此加州房地產市場價格才能一直持續高位，房屋需求持續大於供給。林昆蓉認為，雖然加州2023年法拍屋數量激增，但不會對當地房市復甦產生太多負面影響。

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