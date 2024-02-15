亞裔高球好手魏聖美 650萬出售恩西諾豪宅 至少賺80萬元

房屋外觀。（Zillow)

就在去年，韓裔 天才高爾夫球手魏聖美在圓石灘舉行的美國女子公開賽上宣布告別LPGA巡迴賽，年僅34歲就似乎打算退休。現在她將目光轉到了洛杉磯，欲出售其位於恩西諾（Encino）高檔社區Amestoy Estates一座設計時尚的現代農舍風格豪宅。

儘管距離這位資深高爾夫職業選手和她的丈夫Jonnie West（NBA 傳奇人物Jerry West 的兒子、金州勇士 隊籃球運營總監）以570萬元的價格購入這座新建成房屋還不到兩年的時間，但他們已經在以近80萬元的漲幅試圖出售該地塊，掛牌價為649.5萬元。

奶油色的現代風裝修。（Zillow)

這座奶油色灰泥和磚塊結構的建築於2021年竣工，坐落在一個有圍牆和雙門的地塊上，占地超過三分之一英畝，位於一條僻靜的死胡同中，包括五個臥室、六間浴室的主屋，以及一間帶自己的廚房、家庭活動室、臥室和浴室的獨立賓館。

在主樓層中，特別引人注目的是其寬敞明亮的美食廚房，配有就餐島和頂級Miele電器，以及毗鄰的家庭活動室，配有一直延伸到天花板的皮革大理石壁爐和向外延伸的玻璃落地窗。主樓層內還有正式的起居室和餐廳、玻璃封閉的葡萄酒展示櫃、吧台、電影院 、辦公室和帶連接浴室的客房。

家庭活動室有向外延伸的大玻璃窗。（Zillow)

浮動樓梯通往樓上，另外四間套間臥室，豪華主臥配有壁爐、內置櫥櫃、冰箱、私人陽台、步入式衣櫃和水療風格的浴缸，以及雙梳妝台、浸泡浴缸浴缸和超大花灑淋浴。從主臥室的上層可以直接進入戶外露台。在戶外區域，院內種滿了橄欖樹和柑橘樹，水療中心、室外游泳池、火坑區、內置燒烤設施和披薩烤箱一應俱全。前院還有一個寬敞的賽車場和一個附屬的三車位車庫。

魏聖美畢業於史丹福大學（Stanford University），她是一位神童，10歲時就在國際上嶄露頭角，成為當時獲得美國女子業餘公共林克斯錦標賽資格最年輕的選手。 她在16歲生日前轉為職業選手，13歲時獲得美國女子公開賽資格，並在2014年奪得錦標賽冠軍。

在漫長的職業生涯中，這位出生於夏威夷的高爾夫球手經歷了許多起起落落，包括因手腕長期受傷和關節炎而長期缺席比賽。儘管如此，她僅獎金就賺到了680萬元，此外還透過與索尼和耐吉簽訂的利潤豐厚的合約賺取了數百萬元。

主臥室。（Zillow)

用餐區域。（Zillow)