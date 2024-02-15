亞裔高球好手魏聖美 650萬出售恩西諾豪宅 至少賺80萬元
就在去年，韓裔天才高爾夫球手魏聖美在圓石灘舉行的美國女子公開賽上宣布告別LPGA巡迴賽，年僅34歲就似乎打算退休。現在她將目光轉到了洛杉磯，欲出售其位於恩西諾（Encino）高檔社區Amestoy Estates一座設計時尚的現代農舍風格豪宅。
儘管距離這位資深高爾夫職業選手和她的丈夫Jonnie West（NBA 傳奇人物Jerry West 的兒子、金州勇士隊籃球運營總監）以570萬元的價格購入這座新建成房屋還不到兩年的時間，但他們已經在以近80萬元的漲幅試圖出售該地塊，掛牌價為649.5萬元。
這座奶油色灰泥和磚塊結構的建築於2021年竣工，坐落在一個有圍牆和雙門的地塊上，占地超過三分之一英畝，位於一條僻靜的死胡同中，包括五個臥室、六間浴室的主屋，以及一間帶自己的廚房、家庭活動室、臥室和浴室的獨立賓館。
在主樓層中，特別引人注目的是其寬敞明亮的美食廚房，配有就餐島和頂級Miele電器，以及毗鄰的家庭活動室，配有一直延伸到天花板的皮革大理石壁爐和向外延伸的玻璃落地窗。主樓層內還有正式的起居室和餐廳、玻璃封閉的葡萄酒展示櫃、吧台、電影院、辦公室和帶連接浴室的客房。
浮動樓梯通往樓上，另外四間套間臥室，豪華主臥配有壁爐、內置櫥櫃、冰箱、私人陽台、步入式衣櫃和水療風格的浴缸，以及雙梳妝台、浸泡浴缸浴缸和超大花灑淋浴。從主臥室的上層可以直接進入戶外露台。在戶外區域，院內種滿了橄欖樹和柑橘樹，水療中心、室外游泳池、火坑區、內置燒烤設施和披薩烤箱一應俱全。前院還有一個寬敞的賽車場和一個附屬的三車位車庫。
魏聖美畢業於史丹福大學（Stanford University），她是一位神童，10歲時就在國際上嶄露頭角，成為當時獲得美國女子業餘公共林克斯錦標賽資格最年輕的選手。 她在16歲生日前轉為職業選手，13歲時獲得美國女子公開賽資格，並在2014年奪得錦標賽冠軍。
在漫長的職業生涯中，這位出生於夏威夷的高爾夫球手經歷了許多起起落落，包括因手腕長期受傷和關節炎而長期缺席比賽。儘管如此，她僅獎金就賺到了680萬元，此外還透過與索尼和耐吉簽訂的利潤豐厚的合約賺取了數百萬元。
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