佛利蒙1社區房價 灣區漲最快

Zillow數據顯示，佛利蒙目前是灣區買房最昂貴的城市之一。(取材自佛利蒙市臉書)

自2019年12月到2023年12月，佛利蒙「28 Palms 」社區房價 成長速度，比舊金山 都會區其他任何地方都快。2016年，此社區內一間三房兩浴房屋以82萬1000元售出、以2023年匯率計算約為104萬元，根據房地產 掛牌網站「Zillow」，該物業2023年以近153萬元價格轉售。

對於「28 Palms」社區來說，房價大幅上漲並不罕見，這裡安靜、有獨棟房屋，以及兩旁種滿棕櫚樹的道路。此社區與類似社區的崛起，顯示買家在靠近主要就業中心且遠離舊金山等核心城市的郊區，競爭搶房趨勢。佛利蒙目前也是灣區買房最昂貴的城市之一。

從歷史上來看，與舊金山都會區其他地區相較，該社區房屋估值一直較為溫和，但在疫情與創紀錄的低貸款利率促動買家競價購房之後，情勢發生變化，這個社區的典型房價飆漲，自2019年12月的84萬9000元、漲至2023年12月的125萬，上漲47%。

房地產經紀網站「Redfin」數據顯示，「28 Palms 」社區市場並不像其他社區那樣大，大多數月份售出的房屋數量不到十間，但卻可能促使房屋更具價值，最近貸款利率下降、吸引買家進入市場，爭取有限房屋庫存。「舊金山紀事報」報導，房地產經紀人認為，同樣因素可能持續推進矽谷房價上漲。

「28 Palms」社區具有優質學區與商業區，例如鄰近設有Costco、電影院與購物中心，都可能吸引家庭購房。此外，其靠近南灣就業中心，可能是房價持續上漲的另一個主要原因，附近其他城市也有相同情況。社區靠近880號公路，有意通勤者往返。隨著愈來愈多科技公司要求員工返回辦公室，佛利蒙、聖荷西與都柏林等城市房價上漲，佛利蒙本身就是Tesla主要工廠所在地。

於此同時，這些城市也可能受到混合工作政策推動。部分研究表明，由於許多公司仍允許員工至少每周有部分時間可在家上班，因此，購房者繼續在佛蒙等郊區、而非在舊金山城市，尋找更大房屋。

此被稱為「甜甜圈效應」(doughnut effect)現象，也可能導致附近的海沃(Hayward)的Hayward Highland或核桃溪(Walnut Creek)Woodlands社區的房價上漲。Zillow數據顯示，自2019年12月至2023年12月，這兩個社區的典型房價均上漲至少40%。其為舊金山都會區房價漲幅最大前十社區中，除了佛利蒙以外城市的僅有兩個社區，其中，佛利蒙「28 Palms 」社區房價漲幅位居第一。

聖荷西都會區有類似社區、主要位在矽谷郊區，過去四年房價也上漲。2023年12月，聖荷西Blossom Valley房價飆漲50.4%至131萬元。