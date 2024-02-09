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南加內陸地產看好 交易仍旺

記者啟鉻／綜合報導
聖伯納汀諾市工業園區五處投資組合，近日完成全部交易。（谷歌地圖）
聖伯納汀諾市工業園區五處投資組合，近日完成全部交易。（谷歌地圖）

南加內陸帝國地區，近期完成兩項物業交易案，以及兩項建設項目開始施工。地產專業人士認為，內陸地產交易持續熱絡，顯示內陸經濟仍活躍中，同時投資者繼續看好內陸地產市場。

河濱縣棕櫚沙漠市（Palm Desert）集合公寓大樓近日以220萬元售出。據國際商業地產服務投資諮詢公司CBRE資訊，一座位於棕櫚沙漠市的10單元公寓大樓，近日以220萬元（每單位22萬元）的價格出售。這是這棟36歲的物業，在20年來首次變更所有權。CBRE拒絕透露賣方和買方資料。

CBRE的執行副總裁布萊克威爾（Dan Blackwell）表示，「買方受到該物業優越地理位置所吸引，並且租金回報有超過60％的增長，可實現近8％的資本化率。」

據資料，出售的集合公寓大樓共有兩層，地址：73435 San Gorgonio Way，面積8360平方呎，每單位擁有兩臥室，配有庭院或陽台、社區游泳池和車庫停車位。

此外，聖伯納汀諾市一棟綜合辦公大樓的最後一部分近日以7000萬元售出。據提供地產資訊，Harbor Associates和合作夥伴Taconic Capital Advisors最近以2680萬元的價格成功出售在聖伯納汀諾市區，一座佔地11萬5520平方呎的A級辦公大樓。

據稱，該位於E. Vanderbilt Way 451號的物業，是一個總價6985萬元的五處辦公投資組合的第三並且是最後一筆交易。該合資企業於2019年10月以4170萬元的價格，購得這個總面積達36萬8000平方呎的投資組合物業。

五處物業的規模在7萬至11萬5000平方呎之間，均位於工業園區Tri City Corporate Center。這是佔地153畝的總體規劃中心包括一個綜合辦公園區，擁有100萬平方呎的商業辦公空間和39萬平方呎的零售空間。

近期內陸兩個建案項目開工建設。河濱縣派里斯市（Perris）一個綜合用途和物流綜合體的工程派里斯門戶商業中心(Perris Gateway Commerce Center)近日動工。據提供資料，項目位於Ramona Expressway、介於Nevada Road和Webster Avenue之間園區，完成後將擁有一個佔地95萬平方呎的物流設施、一個佔地3萬7000平方呎的商業中心，以及一個綜合用途區域，將進駐七家商店及快餐連鎖店，包括Taco Bell、Starbucks、Shell加油站和Sonic漢堡店。

據市府官員表示，，該商業中心在2023年3月獲得市議會批准，將創造2000個就業機會。商業中心的零售部分，預計將於2024年末前開放，整個項目預計於2025年初完工。

內陸另一主要建設項目，聖伯納汀諾縣赫斯皮利亞（Hesperia）高中耗資2700萬元活動中心項目近日開工建設。占地3萬5000平方呎，包括一個舞台和500個座位，還有教室。將在中心內設有一個靈活的區域，可作為向社區開放的多功能空間。該中心預計將於2025年3月完工。

投資 租金 就業

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