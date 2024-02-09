降息預期降溫 房貸利率小升

本周小額貸款利率。（佳信貸款-劉豔秋提供）

2月5日當周房貸利率 小幅攀升，30年期固定抵押貸款 利率較上周上漲約0.125個百分點至6.5%，其餘年期利率較上周持平。近日聯準會（Fed）官員接連對降息前景發表談話，認為現在考慮降息為時過早，應謹慎行事。

美國勞工部2日公佈，1月份美國非農就業 崗位增加了35萬3000，遠超經濟學家此前預期的18萬5000；同時，去年12月的數據也從從之前的21萬6000修正為33萬3000。此外，1月份的薪資增長也表現強勁，平均時薪環比增長0.6%，同比增長4.5%，遠高預期。3.7%的失業率與上月持平。

專家指出，強勁的1月就業報告嚴重打擊了抵押貸款利率。 投資人原本預期一月份勞動市場會表現不佳，但事實證明該月勞動市場異常強勁，一月份創造的就業機會幾乎是預期的兩倍，平均每小時收入的成長速度也達到預期的兩倍。

Fed主席鮑爾在1日的電視採訪中表示，他不認為決策者對今年的利率預測會出現大幅改變。Fed官員希望看到更多經濟數據可確保通膨可持續實現2%的目標，聯邦公開市場委員會（FOMC）不太可能在3月開會之前對通膨路徑持過高的信心程度。「過早行動的危險在於工作尚未完成，況且過去六個月良好的數據未必能成為通膨走向的真實指標。」