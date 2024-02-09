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灣區房產銷售減24% 15年新低

編譯組／綜合報導
灣區2023年房產銷售跌至15年新低，已達到經濟大衰退期間水平。(圖取自加州房經紀人協會臉書)
灣區2023年房產銷售跌至15年新低，已達到經濟大衰退期間水平。(圖取自加州房經紀人協會臉書)

灣區2023年房產銷售跌至15年新低。自從房地產泡沫破裂並引發經濟大衰退以來，房屋銷售尚未出現如此大幅度放緩，根據「加州房經紀人協會」最新數據，2023年灣區現有房屋銷售量較去年下降24%至4萬4813間，已達到大衰退期間水平。

灣區房屋銷售去年創下2008年以來最低水平，主因是面臨高貸款利率與低房屋供應量，疫情期間買房熱潮停止。專家認為，房市放緩，並非如上次大衰退時期的財務凍結與需求不足夠，而是房屋供應不足導致。

聖荷西房地產經紀人默特(Jordan Mott)表示，儘管房屋銷售量減少，但不是因為買家不在市場上，而是賣家猶豫是否將房屋投入市場。

去年10月，30年貸款利率達到7.79%峰值，為疫情期間利率的兩倍多。多數人未以更高利率買新房換舊房，而是選擇留在原地，而將庫存推至創紀錄的低水平。默特指出，許多在新冠疫情期間已經擁有房屋者、皆進行重新貸款，即使他們想搬家，在財務上也不具意義。

不過，儘管房屋庫存低且貸款利率高，擁有全國最高收入水平的灣區，仍未被嚇跑，由於多個買家競爭較少房屋庫存，房價仍居高不下去年12月份，灣區九縣的獨棟房屋中位價為118萬元，比去年同期上漲12.6%。

2022年12月至2023年12月期間，大部分灣區郡縣房屋銷售中位價上漲，但舊金山除外、下跌7.3%；蘇拉諾縣(Solano County)房價下跌3.1%至56萬2000元。雖然2022-2023年全年房價有所上漲，但11-12月期間下跌，部分原因是假期前後房市的季節性降溫。以下是灣區核心五縣房價中位數變化：

‧阿拉米達：118萬元、下跌4.5%

‧康曲柯士達：80萬元、下跌7.0%

‧舊金山：145萬元、下跌5.5%

‧聖馬刁：1800萬元、下跌0.3%

‧聖他克拉拉：173萬元、上漲0.4%

截至去年12月，灣區房屋平均上市時間僅為23天，今年開始，積極買家面臨快速提交報價以擊敗競爭對手的壓力。聖荷西房底產經紀人Tim Yee認為，灣區仍有足夠富人，價格並沒將他們趕走。

房屋銷售預期將於2024年回升，是若利率進一步下降，從而推動更多賣家掛牌出售房產。「加州房地產經紀人協會」經濟學家Oscar Wei表示，2024年可能發生的情況，是若利率稍向下調降，可能看到房屋供應緩解。根據協會去年9月預測顯示，今年現有獨棟住宅銷量將成長22.9%。

但不要期望新房子會立刻湧進市場，分析師預測，利率下降將促使更多買家而非賣家重返市場。買房需求增加，反而可能推動今年房價上漲。默特指出，隨著利率下降，可負擔購買的房子更多，並可提出更高報價，加上有限庫存，將推高房價。

灣區 利率 房價

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