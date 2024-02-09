我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／致敬81精神 布萊恩首座銅像公開 還有兩座待揭曉

多州禁中國移民購房 孟昭文等國會議員譴責

舊金山新建房審批量 去年大減

編譯組／綜合報導
舊金山2023年新建房審批量大幅減少。(圖取自舊金山縣市府臉書)
舊金山2023年新建房審批量大幅減少。(圖取自舊金山縣市府臉書)

舊金山2023年批准建造約1700間新房，此為十多年來的最低數量，較近年來新建房總數大幅減少。根據市府規畫部門數據，去年新批准興建房屋數量，比2020年至2022年之間舊金山市年批准的平均2810間房屋、減少了1100間。

房屋授權審批(Housing authorizations)是規劃部門發出建設批准通知，顯示開發商可開始在地下鏟土動工，是預估有多少房屋將可望建成的強勢因素。不過，批准審核本身動作可能舊需要數年時間，也不代表房屋會立即完工。舊金山是全球建築成本最高的城市之一，開發項目有時會在開發商嘗試尋求資金時、陷入困境。

多年來，舊金山大部分房屋開發集中在少數街區。即使在最初疫情爆發時、建設速度放緩，舊金山市仍每年批准在田德隆區(Tenderloin)與米慎區(Mission)數百個住房單位。

但是，時至2023年，根據規劃部門數據，在市場街南區(South of Market)的新授權房屋數量減少到個位數至4間房屋，這是自2011年以來，SoMa迄今新建房批准數量最少的一年。與2020-2022年平均每年批准近660個新住房單位相較，大幅減少。

米慎區新建房屋授權的減少幅度則排名第二，自2020-2022年平均每年約370間減少至2023年的約100間。但在Bayview與Hunters Point地區，提出數個可負擔用房項目，批准建設房屋數量則從平均約130間增加至約330間。

在部分社區，新建房審批數量波動，取決於少數項目的被批准與否。例如，田德隆區批准的460個住房單位包括兩棟高層建築，總數遠超過該街區2022年批准的70個單位。

舊金山市府規劃部門主任西德(Dan Sider)表示，高昂建築成本可能是部分社區開發較少的原因之一，其也適用於舊金山。去年，舊金山市竣工房屋數量達到十年來最低水平。

可負擔房屋開發商「The John Stewart Co.」首席房地產主管蜜勒(Margaret Miller)指出，建築成本等因素導致加州地區建設困難。但近幾年離開舊金山的人相對較多，租金略下降，也減少對購房的需求。

舊金山 加州 租金

上一則

洛杉磯知名旅遊景點 不再驅趕街頭小販

下一則

松立假期瑞士深度遊 2/20前報名$200優惠

延伸閱讀

迎農曆新年 布里德訪金山華埠 開社區安全會議

迎農曆新年 布里德訪金山華埠 開社區安全會議
世報矽谷科技營結業典禮 頒學習成果獎

世報矽谷科技營結業典禮 頒學習成果獎
世報矽谷科技營成果展 學員發揮所學探討名校、減排

世報矽谷科技營成果展 學員發揮所學探討名校、減排
警局竟深夜被搶 警員當場逮嫌犯

警局竟深夜被搶 警員當場逮嫌犯
迎農曆新年 民選官員齊聚華埠 確保公共安全道路清潔

迎農曆新年 民選官員齊聚華埠 確保公共安全道路清潔
金山警局深夜被搶 嫌犯被值班警員當場逮捕

金山警局深夜被搶 嫌犯被值班警員當場逮捕

熱門新聞

南加州好市多近日開始銷售台灣熱門的「芭樂檸檬綠茶」，迅速在當地華人社區引起轟動。（讀者提供）

華人瘋搶…台灣人氣飲品 好市多一瓶難求

2024-02-04 01:15
中華航空8日推出春節優惠促銷，折扣8%到12%不等。（圖：華航提供）

華航春節促銷8日起跑 洛城台北最便宜機票805元

2024-02-07 01:20
黃麗菲失蹤時穿著黃色滑雪服，頭戴黑色雪鏡，手拿登山棒。她身高5呎零7吋，體重約110斤。（黃麗菲家人提供）

南加華女暴雪天登山失聯 最後畫面顯示...

2024-02-06 20:30
千年方舟風暴曾對加州和美國大西岸造成重大影響。(美國地質調局)

加州恐迎千年方舟風暴 嚴防洪災、泥石流

2024-02-02 01:20
在洛杉磯縣，有近三分之一的屋主未申請「房主豁免」產業稅優惠。（取材自Pexels.com）

加州屋主 自住申請豁免 稅額可減7000元

2024-02-06 01:20
原價每磅8.99元的豆苗近日只售1.99元。（記者趙健/攝影）

加州暴風雨 蔬菜大跌價 豆苗2折 原因是...

2024-02-06 21:27

超人氣

更多 >
紐約26歲女在街上哭說找不到工作 影片逾2300萬點閱

紐約26歲女在街上哭說找不到工作 影片逾2300萬點閱
從童星變港富婆 曬豪華遊艇上直升機停機坪

從童星變港富婆 曬豪華遊艇上直升機停機坪
2024年運勢大揭祕 3生肖多吉多利

2024年運勢大揭祕 3生肖多吉多利
偷渡來美一度失明 33歲華男紐約法拉盛街頭昏倒不治

偷渡來美一度失明 33歲華男紐約法拉盛街頭昏倒不治
華郵測試11家超市烤雞 第一名不是你想的那一家

華郵測試11家超市烤雞 第一名不是你想的那一家