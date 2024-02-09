舊金山新建房審批量 去年大減

舊金山2023年新建房審批量大幅減少。(圖取自舊金山縣市府臉書)

舊金山 2023年批准建造約1700間新房，此為十多年來的最低數量，較近年來新建房總數大幅減少。根據市府規畫部門數據，去年新批准興建房屋數量，比2020年至2022年之間舊金山市年批准的平均2810間房屋、減少了1100間。

房屋授權審批(Housing authorizations)是規劃部門發出建設批准通知，顯示開發商可開始在地下鏟土動工，是預估有多少房屋將可望建成的強勢因素。不過，批准審核本身動作可能舊需要數年時間，也不代表房屋會立即完工。舊金山是全球建築成本最高的城市之一，開發項目有時會在開發商嘗試尋求資金時、陷入困境。

多年來，舊金山大部分房屋開發集中在少數街區。即使在最初疫情爆發時、建設速度放緩，舊金山市仍每年批准在田德隆區(Tenderloin)與米慎區(Mission)數百個住房單位。

但是，時至2023年，根據規劃部門數據，在市場街南區(South of Market)的新授權房屋數量減少到個位數至4間房屋，這是自2011年以來，SoMa迄今新建房批准數量最少的一年。與2020-2022年平均每年批准近660個新住房單位相較，大幅減少。

米慎區新建房屋授權的減少幅度則排名第二，自2020-2022年平均每年約370間減少至2023年的約100間。但在Bayview與Hunters Point地區，提出數個可負擔用房項目，批准建設房屋數量則從平均約130間增加至約330間。

在部分社區，新建房審批數量波動，取決於少數項目的被批准與否。例如，田德隆區批准的460個住房單位包括兩棟高層建築，總數遠超過該街區2022年批准的70個單位。

舊金山市府規劃部門主任西德(Dan Sider)表示，高昂建築成本可能是部分社區開發較少的原因之一，其也適用於舊金山。去年，舊金山市竣工房屋數量達到十年來最低水平。

可負擔房屋開發商「The John Stewart Co.」首席房地產主管蜜勒(Margaret Miller)指出，建築成本等因素導致加州 地區建設困難。但近幾年離開舊金山的人相對較多，租金 略下降，也減少對購房的需求。