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保羅紐曼比佛利故居出售 掛牌價不到800萬

記者朱敏梓╱洛杉磯報導
保羅紐曼在比佛利山的房屋遠景。（COMPASS)
保羅紐曼在比佛利山的房屋遠景。（COMPASS)

曾獲奧斯卡影帝、四次榮獲金球獎的美國影星保羅紐曼 (Paul Newman) 和其妻子喬安妮伍德沃德 (Joanne Woodward) ，他們在比佛利山莊（Beverly Hills）長期租住的故居於不久前掛牌出售，售價為799萬。

室外泳池。（COMPASS)
室外泳池。（COMPASS)

已故的保羅紐曼和他的長期演藝夥伴、現年90多歲的妻子喬安妮·伍德沃德最初相識於1953年。1958年，紐曼完成離婚手續，並在拉斯維加斯與伍德沃德舉行了婚式。這對夫婦在20世紀60年代初曾居住在這棟比佛利住宅中。

這棟房屋目前的持有者是已故「侏羅紀公園」作者克萊頓(Michael Crichton) 的女兒泰勒安妮克萊頓(Taylor Anne Crichton)，她在2021年春季以733萬元的價格購入。

正式客廳。（COMPASS)
正式客廳。（COMPASS)

這座白色的兩層建築最初建於1937年。在之後的幾年裡，這間住所進行了更新和改建，這座殖民復興風格的門控房屋坐落在佔地1.2英畝的鬱鬱蔥蔥的綠色景觀中，距離穆赫蘭道（Mulholland Drive）不遠，擁有4276平方呎的起居空間，設有四間臥室和五間浴室。

廚房（COMPASS)
廚房（COMPASS)

在房屋內部，深色硬木地板和高個拱形天花板讓整個房屋看起來寬敞大氣，客廳設有黑色大理石壁爐，鑲嵌在飾有壁燈的木質牆壁上，美食廚房配備鈷藍色櫥櫃、瓷磚後擋板、用餐島和頂級維京電器，還擁有帶葡萄酒儲藏室的步入式食品儲藏室和通往戶外用餐露台的法式門。

帶有私人陽台的主臥室。（COMPASS)
帶有私人陽台的主臥室。（COMPASS)

樓上的主臥室設有私人陽台、步入式衣櫃和配備雙梳妝台、獨立浸泡浴缸和獨立淋浴間的水療式浴缸，樓上還有一間辦公室和一個寬敞的屋頂露台，可以俯瞰花園和游泳池。

房子後面有一個帶石壁爐和定制鞦韆沙發的涼廊，以及游泳池、水療中心和地擲球場，還有一個獨立的兩車位車庫。

有壁爐取暖的涼廊。（COMPASS)
有壁爐取暖的涼廊。（COMPASS)
用餐區域。（COMPASS)
用餐區域。（COMPASS)

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