華人房仲：安大略牧場地點優異 升值潛力大

新建住宅區。（記者啟鉻／攝影）

作為全美最暢銷主體規畫社區之一，安大略牧場（Ontario Ranch）在全美房地產市場低迷形勢下，仍能吸引買家是有多種原因的，其中之一就是「地點」。有華人地產經紀認為，部分買家看好安大略牧場住宅，有很大升值空間。

安大略牧場位於安大略市區南部，靠近內陸近些年發展較快的東谷市（Eastvale）、奇諾市（Chino）。在比鄰的購物廣場內，有大家熟悉的好市多 、99大華超市及適合亞裔 居民消費的各式堂吃、快餐店。交通方面靠近15號公路，可通過10號、60號、91號公路到達河濱市、聖伯納汀諾市、聖地牙哥、橙縣、洛杉磯 縣等地。也可快速到達安大略機場、洛杉磯機場。前往內陸最大購物中心Ontario Mills及維多利亞花園(Victoria Gardens)步行街也很方便。社區有學校，還有多個學區覆蓋。公園、體育設施及其它服務設施也相對完善。居民可以在這裡享有方便生活。從治安方面看，目前安大略牧場很少發生惡性治安案件。

安大略牧場開發社區原先被聖伯納汀諾縣畫為農業保護區。聖伯納汀諾縣政委員會於1993年決定解除該地農業保護區規定，鼓勵安大略牧場從農業功能向住宅和商業開發功能轉變。按照市府規畫，安大略牧場被設計為綜合開發區，其中有公共區域、休閒公園、寵物公園和學校、購物中心，通過步道相連。還有1600萬平方呎的零售超市、辦公區、醫療單位，還建有多所學校。