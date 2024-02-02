房市前線／助首購者付頭款 振興房市有限

加州 2024年上半年將再提供2億5000萬元，幫助首次購房族支付買房首付（down payment），同時改變該計畫部分內容及運作方式，採用隨機抽籤而非先到先得申請，目的是讓申請者覆蓋加州不同族裔群體。資深華人地產經紀袁立功表示，這只是表明政府採取動作刺激房市，至於是否能全面振興加州房市，還要看美聯儲利率調整。同時隨機抽籤方式，務必需要透明公正。對於華人新移民來說，如果英語不熟練，會較難獲得該款項。

這項「所有人的加州夢」（California Dream for All）貸款 計畫在2023年實施時，金額達近3億元，僅11天就申請告罄。加州一些房地產 和貸款經紀人指出，申請成功的客戶，很多已在購房過程中取得很大進展，這引起是否將資助貸款，提供給已有能力購房者的猜測。該計畫2024年重新實施，將保留相同的「共同增值」貸款模型：州政府將向首次購房者提供資金作為首付，最高可達購房價格的20%或15萬元，取兩者的低值。買房者無須向州政府支付任何利息，僅在房屋出售或房屋產權發生變動時，才須向加州政府歸還補助金及相應房產的增值部分。若房屋出售時出現虧損，屋主只須歸還初始補助金部分。

值得關注的是，為避免申請者認為先到先得，對貸款申請採取近乎瘋狂的搶購方式。2024年負責管理「所有人的加州夢」的加州住房金融局（California Housing Finance Agency，CalHFA），將原來的先到先得模式，改為「抽籤」（lottery）。

據悉，購房者將可在4月前尋找一家有資格的貸款機構，並開始填寫申請書，抽籤將在4月初進行。預計會有大約1700至2000人獲得成功申請憑據，然後利用獲得的首付款，在要求的60天內完成購房。

CalHFA發言人強森（Eric Johnson）表示，該計畫面向擁有穩定收入、信用分數在660以上的人；對這部分人來說，購房雖是夢想，但仍有很大實現可能性。鼓勵他們盡快尋找貸款專員，提升信用分數或調整債務收入比。為避免該計畫在2023年出現的地區差異，該機構將根據每個地區在加州戶籍保留一定數量份額，以便能夠照顧到所有申請人。

此外，該計畫還新增規定，要求每筆交易中，至少有一名購房者是第一代購房者，即從未擁有過房屋且父母也沒有擁有過房屋，或在寄養家庭中長大的人。州政府還將收入資格門檻，從區域平均收入的150%降低到120%，數字在不同地區有所變動。

有人會問這項在2024年經過調整後的購房首付貸款計畫，對刺激加州房市復甦會有很大作用嗎？或者是否可以帶動全美房地產市場全面振興？要知道根據全美房地產經紀人協會（NAR）報告，2023年全美房市交易額下滑近20%，創下近30年來的新低。即使加州出台這項計畫，要想振興房市，可能還要看美聯儲利率調整。

地產經紀袁立功認為，加州這項措施，對刺激房市還是有「潛力」的，但由於資金有限，因而對房市振興作用，也是有限的。只是證明政府在房市振興方面，做了一些事情。要想全面振興房市，還要看大環境，即美聯儲在2024年的降息動作。目前房地產專業人士，都在關注這一要點；有人估計2024年美聯儲會降息，但由於經濟數據依然很「亮麗」，認為經濟熱度依然存在，因此可能美聯儲在降息方面，不會有太大動作。因為擔心一旦降息動作過大，可能會讓好不容易壓制住的高通膨，出現反撲。

袁立功也表示，對於首次購屋的新移民來說，需要英語足夠熟練，才可以有能力上網申請這項計畫。但即使申請了，還要看抽籤過程是否公正透明。雖然引入抽籤制度，有助避免過去出現的瘋狂搶購現象，使得更大範圍族裔群體有平等機會獲得這項資助。但還是要防止可能出現的「作弊」行為，避免被某些「有心人」利用。

據了解，州府為推廣這項計畫，從2月開始將在加州各地展開宣傳，採用發放宣傳單、短訊，以及在媒體做廣告等方式。綜合以上所述可以認為，房市的全面活躍振興，還受到其它因素影響，比如整體經濟狀況、利率水平和地區性市場趨勢等。因此雖然這項購物首付資助貸款計畫，有助提升首購族的購房能力，但具體影響還需要看政策是否能夠推動房地產市場運行變化而定。