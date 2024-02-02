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南加房市看好 開發商加緊蓋房等熱銷

記者啟鉻／洛杉磯報導
開發建案圖。（記者啟鉻／攝影）
開發建案圖。（記者啟鉻／攝影）

隨著專家預測2024年開始，全美房市尤其是南加州房地產市場出現整體看好態勢。開發商正緊鑼密鼓準備或已經開始開發建案，等待住宅熱賣。一些業內人士也表示，2024年房屋市場仍然有起伏波動，雖持樂觀態度，但還是要謹慎才好。

華人住宅開發商Luke Chau表示，雖然很多人說2024年整體房市向好，他也很認同這種觀點，並已經著手準備開發建案。經過周密考量，他計畫在2024年末開始在聖伯納汀諾縣庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga）開發十餘個單位的城市聯排屋建案。在這之前，需要有一年左右時間辦理申領建屋手續及住宅設計及施工等一系列工作。這個過程很麻煩，每個城市也不同。他表示，該建案完成後用於出租，因為南加州有很多人需要住房，現在新房很少，需求強勁。

南加華人居民眾多的核桃市（Walnut ）正在開發一個新樓盤，有至少300個單位住宅，包括獨立屋和康斗，未來二至三年內完成。市議員秦振國（Eric Ching ）表示，這是該市十年來最大商住混合開發案，佔地49畝，名為The Terraces at Walnut。據市府公布的建案計畫，一旦完成，這裡將建有包括健行道的社區公園、生活區、景觀區等，還有零售、辦公及餐飲區，面積有3萬平方呎。

資深地產經紀袁立功表示，核桃市正在開發的住宅，不僅第一期銷售一空，第二期工程未完工，就已經售罄，可見買家的積極響應。據他所知，該建案從2023年下半年就開始了。由於核桃市很久沒有住房開發，所以這個建案對該市顯得很重要。他也表示，現在南加房源少，房價還是處在歷史高點。2024年房價會不會繼續漲？很多人都不敢貿然給出肯定答案，認為房市還處在上下波動期，所以還是需要持謹慎態度。

橙縣森林湖市（Lake Forest）華裔市議員于淼（Benjamin Yu）表示，該市正在開發橙縣最大的豪華獨立屋建案。據了解，森林湖市議會在2023年12月初通過近70棟獨立屋開發案，而新增加的建案，將在Meadows社區獨立屋數量達到611棟，該建案將在2025年初全部完成。從開發商官網資訊，Meadows社區獨立屋價格不菲，均價在百萬元以上。于淼說，近年來該市吸引更多居民入住，尤其是華人居民正逐漸增多，即使市區房價居高不下一直很堅挺。

根據房地產數據平台Zillow資訊，森林湖市中間房價目前超過107萬元，在過去一年房價上升了8.2%。而另一家房地產數據平台Redflin指出，森林湖市目前房市還是很具有競爭性，平均一棟住宅在市場上掛牌，就會平均收到四個買家，大約34天就會售出。而該市中間房價是120萬元，較比上一年上漲了14.9%。

對於未來房市走向，開發商在各個地區具體表現不一樣。城市環境好的地方，具有良好地理優勢，開發商可以大膽開發建案，因為房子不愁賣。稍微偏遠地區的城市，開發商表現較為謹慎一些，在開發建案方面會靜觀一段時間，待房市復甦趨勢更顯著後再決定開發。步步為營，不至於在房市發生意外變化時，遭受較大損失。

房價 南加 核桃

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