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金球影后艾瑪史東售Westwood社區復古小屋 掛牌400萬

記者朱敏梓╱洛杉磯報導
彩色的客廳。（Sotheby’s International Realty）
彩色的客廳。（Sotheby’s International Realty）

憑藉奇幻情欲電影「可憐的東西」(Poor Things) 榮獲金球獎音樂喜劇類影后的女演員艾瑪史東(Emma Stone)，近日掛牌出售位於西洛杉磯Westwood社區的西班牙風格小屋，這座復古又迷人的小屋，掛牌價為400萬元。

該房屋外觀。（Sotheby’s International Realty）
該房屋外觀。（Sotheby’s International Realty）

2019年，艾瑪史東在Westwood社區為母親購買一套 1920年代西班牙風格住宅，之後又對其進行翻新，建造一座新客房和擴建廚房。紀錄顯示，艾瑪史東在德州奧斯汀(Austin)擁有一處長期住宅，之後她以近230萬元購買位於Westwood Comstock Hills地區一棟平房，該房屋一直由她母親居住。

艾瑪史東在擁有該房產期間，進行大規模翻修，根據「華爾街日報」報道，她擴建廚房，並增加一間帶有廚房和客廳的客房賓館。該客房賓館也可作為家庭辦公室使用。該房產的賣方經紀Eric Lavey表示，這處房產雖然經過徹底的重建和設計，但仍保留近100年前的西班牙建築特色。

直接通往室外的起居室。（Sotheby’s International Real...
直接通往室外的起居室。（Sotheby’s International Realty）

雖然面積不大，這座1920年代房子「每一處都充滿特色」，家具和色調搭配上處處彰顯屋主的品味和用心。在面積3276平方呎的色彩繽紛起居空間中，設有四間臥室和同等數量的浴室，整座房屋保留傳統的木質結構，拱形雙層高天花板讓這棟房屋顯得明亮高挑。整座房屋以白色和綠色為主基調，灰綠色的大門後是瓷磚走廊，可以通往室內。室內入口門廳處設有彎曲的鐵欄桿樓梯，通往光線充足的起居室，起居室同樣採用奶油色調，搭配復古裝飾、壁爐和沙發，還有一個通往室外的法式門。

配備齊全的餐廳。（Sotheby’s International Realty）
配備齊全的餐廳。（Sotheby’s International Realty）

房屋擁有正式用餐區，一個與廚房相連的起居室，以及一個配備全白木櫥櫃、綠松石色爐灶和農舍水槽的廚房，主臥室則配有時尚的浴室，帶水槽和更衣區的梳妝台，以及老式爪足浸泡浴缸和

奶油色調的主臥浴室。（Sotheby’s International Realt...
奶油色調的主臥浴室。（Sotheby’s International Realty）
獨立的步入式淋浴間。

除待售的Westwood別墅和德州豪宅外，艾瑪史東還在紐約市擁有一套豪華公寓。2022年，她以440萬元，將一棟直接俯瞰馬里布Las Tunas海灘的中世紀牧場風格房屋賣給西好萊塢The Abbey Food & Bar餐廳的長期所有者David Cooley。

西班牙風格小屋。（Sotheby’s International Realty）
西班牙風格小屋。（Sotheby’s International Realty）

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