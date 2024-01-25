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專家看房市 利率下調 下半年有望轉好

記者啟鉻／洛杉磯報導

加州房地產經紀人協會（C.A.R.）發布報告指出，2024年初加州市場房屋交易活動或增加，但是房地產市場改善，將是逐漸的。部分華人房地產專家認為，2024年下半年，隨著美聯儲利率調降，或看到房地產市場比較明顯變化。

南加工商業不動產專業經理人簡志誠認為，預計2024年上半年加州房地產市場依舊平淡，不會有太大變化。希望下半年受益美聯儲利率下調，會引導房市進一步向好。雖然2024年是大選年，但對於房市來說，不會有太多政策變化。新總統上台後，可能也不會立即有大幅度的房市或經濟政策出台，畢竟選舉和經濟是兩回事。

南加資深地產經紀袁立功表示，雖然現在房貸利率較高、房價保持高位、房源較少，但加州房市依舊買家踴躍，房屋市場需求很大。還有很多居民尚無足夠資金買不起房，導致房租也很高，有的房東發布租房資訊，就獲得不少尋租者響應。

資深地產投資專家謝宗煌表示，關鍵還是2024年美聯儲利率怎樣調整，與什麼時候調整。2024年是選舉年，各政黨可能會製造利多機會，刺激經濟讓房市熱絡一些。

謝宗煌說，相比2023年房貸高利率和高房價，2024年的利率應該會調降，再加上高通膨受控及就業市場改善，2024年房市應該是利多向好，尤其隨著市場房屋庫存及新屋增多，長期忍受高租金的房客們也開始陸續進場買房，更會帶動房市活躍。

但由於2024年是選舉年，人們在揣測川普是否能再戰拜登，誰勝誰負難以確定，對美國經濟仍有許多不確定性因素。2024年的房地產市場值得關注和期待。

房地產 利率 加州

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