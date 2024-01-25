加州去年住宅銷量25.7萬套 年衰退24.8% 16年之最

加州住房市場在2024年下半年或有好轉。（記者啟鉻／攝影）

根據加州房地產 經紀人協會（C.A.R.）日前發布2023年12月加州房地產形勢報告，2023年的全年銷售下滑，是自2007年以來最大。報告指出，加州12月獨立屋銷量，在計算季調折年率後(SAAR)，總計為全年22萬4000套。

按照2023年全年統計，加州的年度住宅銷售量下降24.8％，為25萬7000套，是自2007年以來最大的降幅。

報告表明，加州12月的房價中位數為81萬9740元，較11月下降0.3％，但較2022年12月上升6.4％。

根據C.A.R.從加州90多家地方房地產經紀人協會和房源系統MLS收集的資訊，加州12月的獨立屋成交量，在計算季調折年率後，全年總計為22萬4000套。12月的住宅銷售速度，近似11月。主要原因是由於待售房屋數量較低，不過報告指出，進入12月銷量繼續放緩減少量縮，往好處想，市場拐點可能將要出現。

加州房價維持高位，需求量還是很大。（記者啟鉻／攝影）

C.A.R.主席巴克（Melanie Barker）表示，「2023年房地產市場過得並不輕鬆，由於房屋供應短缺和借貸成本高企，對房屋庫存和需求，產生負面影響」。巴克是一位來自優勝美地（Yosemite）的房產經紀人。她指出，「預計未來12個月內，抵押貸款利率 或下降，房屋銷售將會反彈。房價在2024年也應該會有適度的增長」。

據了解，儘管加州在2023年12月的房屋價格中位數，環比11月的82萬2200元，下降0.3％至81萬9740元，但同比2022年12月的77萬490元，上升6.4％。由於自10月中旬以來抵押貸款利率下降，房價可能會保持上升勢頭，並且至少到2024年初，加州住宅中位價格，應該會以單位數的中間值（mid-tosingle-digit，即5%左右）範圍增長。

C.A.R.高級副總裁兼首席經濟學家列文（Jordan Levine）指出，「通脹壓力減緩和經濟前景疲軟，表明未來很可能有利率下調。這對於房地產市場的恢復，是一個好兆頭。隨著2023年底利率降至七個月來的最低水平，消費者看到市場積極一面，可能會在2024年初看到市場交易活動的增加。