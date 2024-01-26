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聖荷西市中心 將擴建逾300住房

編譯組／綜合報導
一項大型開發計畫可能將在聖荷西市中心未來BART站附近建造300多個住房單位。圖為聖谷交通局(VTA)規畫聖荷西BART站附近新開發區示意圖像。(取自VTA官網)
一項大型開發計畫可能將在聖荷西市中心未來BART站附近建造300多個住房單位。圖為聖谷交通局(VTA)規畫聖荷西BART站附近新開發區示意圖像。(取自VTA官網)

根據聖荷西市府官員歸檔計畫內容顯示，聖荷西未來新設市中心BART站附近、將可能出現一個大型住房開發項目，建造超過300個住房單位，規模比先前計畫住房數量擴大許多。

項目所在地業主先前提出計畫、已獲得聖荷西規畫部門批准，可開發140間住房，其中包括部分可負擔住房。現在，計畫正提議建造305個住房單位，地點位在聖荷西East Julian Street，距離BART車站預期所在地28th Street與Little Portugal Station交口位置、僅有相當短距離。

這次新提案項目為「Integrated Community Development」與「Hestia Real Estate」合作，向聖荷西規畫部門提案。聖荷西市府人員已於1月10日批准該項目的第一個企畫版本，其為總部設在聖荷西的「Yi's First Seed」提出，該公司為由Chun Yi所領導的附屬公司。「Yi's First Seed」也是開發項目地塊的地產擁有者，這些地塊位在聖荷西North 26th Street與North 27th Street之間的1271、1279 East Julian Street。

市府文件顯示，新提案與先前的專案項目，皆預想將住房單位建造在一棟七層樓建築內。目前尚未知道為何該項目新提案的公寓總數、比第一個版本增加超過兩倍。不過，市府官員向來支持在交通車站附近建造高密度住房項目，例如在聖荷西市中心以東的未來BART車站。

聖荷西

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