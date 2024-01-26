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嬰兒潮世代 擁有灣區37%大房子

編譯組／綜合報導
灣區房市現況為嬰兒潮世代尚未放棄他們的大房子。Redfin報告說明，嬰兒潮世代通常沒有太多理由出售房產。(取自Redfin臉書)
灣區房市現況為嬰兒潮世代尚未放棄他們的大房子。Redfin報告說明，嬰兒潮世代通常沒有太多理由出售房產。(取自Redfin臉書)

2022年，嬰兒潮世代約擁有37%舊金山都會區至少有三個房間的大型住房。這是根據房地產經紀網站「Redfin」針對美國人口普查局最新數據分析。嬰兒潮世代定義為2022年的年齡58-76歲之間者、即1946-1964年出生的人。

這項調查顯示，嬰兒潮世代(Baby boomers)擁有比其他世代更多位在舊金山灣區的大房子，即使在孩子搬出去之後，他們通常決定住在其擁有的住房內。

人口普查局數據顯示，2022年嬰兒潮世代占舊金山都會區人口20%；26至41歲的千禧世代(Millennials)占人口25%、但他們僅擁有18%舊金山大型住房。

Redfin數據指出，舊金山都會區一半以上嬰兒潮世代家庭、皆擁有一棟大房子，其中大部分是「空巢者」(empty nesters)、意指由一或兩名成人組成的家庭、家中沒有未成年者。舊金山約有38%嬰兒潮世代屬於這一群體。約10%千禧世代擁有一棟大房子但無子女。

對於擁有大房子的千禧世代群體來說，孩子與他們同住的情況較常見，約16%屬於此一群體。27%的X世代、即指42-57歲者，屬於這一族群。僅約有14%嬰兒潮世代家庭在一個大房子內、住著三名以上成年人。Redfin報告表示，這些家庭大多是與父母同室的成年子女。

舊金山都會區擁有大型住宅比例最小的族群為Z世代，他們2022年現時年齡為19-25歲。只有約4%的Z世代家庭擁有至少三間房的大型房產、占總人口不到1%。

Redfin報告說明，嬰兒潮世代通常沒有太多理由出售房產。因為即使那些尚未還清貸款者，支付利率通常比他們若要售出房屋、再購買另一間房重貸利率來得低出許多。在加州尤其如此，地產稅增加與購買時房屋的價值相連結，促使長期屋主留在原有房屋。

同時，許多千禧世代仍在為買房而奮鬥，儘管此一世代的擁房率已有所提高。Redfin報告指出，嬰兒潮世代先前在住房建築潮與繁榮經濟時期，大量累積財富；反觀千禧世代，卻在國家金融危機中掙扎，房屋成本卻飆漲。

最終，嬰兒潮世代房屋在屋主過世、降級改住小房子或搬到療養院之後，可能將大量重返市場。但是，財經媒體「Business Insider」最近報告指出，光是這些可能不足以讓房價大幅下降，尤其是有越來越多Z世代與千禧世代族群競爭買屋。

舊金山 人口普查 利率

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