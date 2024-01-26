百年袖珍城市 信號山五臟俱全

城市住宅區。（記者啟鉻／攝影）

南加小城信號山市（Signal Hill）屬於城中之城，被長堤 市（Long Beach)圍抱著，全美很鮮見。這座袖珍城市建市迄令已整整100年。根據房地產 資訊，該市除山頂豪宅社區房價堅挺，其它社區住宅價格起伏波動較大。面向城市未來，該市正積極開發工商業、住宅項目，把握經濟發展機遇。所以有人說，信號山雖小，資格老，「五臟俱全」。

根據房地產數據分析平台Redfin統計，2023年12月，信號山住宅價格較比2022年同期下跌了38.9%，出售房屋中間價是54萬1000元。而且2023年掛牌房屋在市場上停留時間是53天，2022年是47天。2023年12月僅售出四棟住宅，較比上一年的八棟減少一半。

該市住宅市場自2021年至今，交易房屋價格一直高低起伏變動較大，呈現不穩定狀態。目前是呈現價格下行趨勢。此外，從另一房地產數據平台Zillow發布資訊，該市住宅平均價格是69萬6588元，在過去一年上漲了4.1%。

雖然不同資訊平台的統計數據有所出入，但信號山市市區普遍民宅在價格上還是多有變動，而在山頂開發的豪宅，價格還是比較堅挺。記者在Skyline at Promontory豪宅社區採訪時，遇到一位香港移民梁（Leung）先生，他於四年前搬入社區，住宅價格一般在150萬元至200萬元之間，山頂更高處住宅價格更高些。據了解，在網上發布的該社區一棟位於Promontory Dr.2300號街區住宅，於2023年5月初售出，售價為155萬元。

梁先生表示，他所在豪宅社區屬於封閉式，面向大海視野開闊，健行到山頂公園不到十分鐘，距離山下擁有好市多 （Costco ）、家得寶（Home Depot）等所在購物餐飲廣場也很近，交通方便，所以住宅房價一直都很穩定。由於信號山市處在長堤市環抱中，梁先生說，很有安全感，社區治安多年來一直很好。記者注意到在購物餐飲廣場上，有熊貓快餐（Panda Express），還有一家Chinese Combo 中式快餐廳。而Redflin統計數據也佐證了梁先生的說法，2023年12月，信號山市山頂住宅區價格比較上一年同期上漲了5.9%。

信號山是一座袖珍城市，總面積只有2.19平方哩，水域面積為零，人口約1萬。該市有自己的警察局。據記者在市圖書館遇到的一位華裔年輕人Smith Wu說，他出生在這座城市，父母是來自柬埔寨的華裔。信號山市雖然小，但感到小城很安靜，生活愜意。

市區商業餐飲廣場的中式快餐廳。（記者啟鉻／攝影）

信號山市小，但「五臟俱全」。市區有全美著名的連鎖商家Office Depot、家得寶、好市多、標的百貨（Target）、寶馬、賓士車行等。雖然市區面積不大，但近些年也持續利用有限土地開發工業、商業及住宅建案。