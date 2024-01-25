我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／巨浪突襲美軍基地 馬紹爾群島餐廳大門遭海水撞破

南加沙漠發生6死槍殺案 現場滿地彈殼 遺體死狀慘

肯爺5300萬虧本售馬里布房產 建築大師安藤忠雄打造

記者朱敏梓/洛杉磯報導
屋內的每一處都能夠觀賞到太平洋美景。（房地產經紀商THE OPPENHEIM ）
屋內的每一處都能夠觀賞到太平洋美景。（房地產經紀商THE OPPENHEIM ）

由於多次發表反猶太言論，饒舌歌手「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West，已改名Ye）不僅與各大品牌和代言一一切割，身價暴跌，更被外界懷疑陷入財務危機，此前他出手了在加州的兩處房產，近日他另一處位於馬里布（Malibu）、由日本建築大師安藤忠雄打造的海濱莊園也掛牌出售，比他的購入價整整低了400萬元。

該住宅擁有安藤標誌性的混凝土外觀。（谷歌街景）
該住宅擁有安藤標誌性的混凝土外觀。（谷歌街景）

就在2021年，肯爺斥資5700萬元現金購買了這處馬里布海濱別墅，而現在以5300 萬元的價格出售。 出演Netflix實境秀「Selling Sunset」的洛杉磯超級豪宅房地產經紀商奧本海姆（Oppenheim）正在代理該房源，總裁奧本海姆（Jason Oppenheim）表示，這位說唱歌手拆除了房屋的內飾，因此要價反映了新裝修的成本。

饒舌歌手肯爺近日出售馬里布房產，由超級豪宅房地產經紀商代理。（房地產經紀商THE...
饒舌歌手肯爺近日出售馬里布房產，由超級豪宅房地產經紀商代理。（房地產經紀商THE OPPENHEIM ）

該地產最初由華爾街巨頭理查德·薩克斯 (Richard Sachs) 於 2013 年打造，整個精心規劃、許可和施工的過程歷時七年。薩克斯隨後為2020 年竣工的房屋貼上了7500 萬元的標價。房屋清單上指出，該房屋由約 1200 噸混凝土、200 噸鋼筋和 12 個深入沙地 60 呎以上的「巨大」塔架建造而成。 官方描述指出，「整個空間創造性地使用自然光，這是安藤忠雄的一大標誌，在整個建築中營造出溫暖的感覺，並與周圍的自然環境相協調。」這座住宅還被描述成「極其罕見的建築成就，應該被視為一件傑作的藝術品，而不僅僅是一座住宅。」

該住宅的室外空間。（房地產經紀商THE OPPENHEIM ）
該住宅的室外空間。（房地產經紀商THE OPPENHEIM ）

內部設計簡約。（房地產經紀商THE OPPENHEIM ）
內部設計簡約。（房地產經紀商THE OPPENHEIM ）

這棟三層樓住宅室內空間共4000 平方呎，擁有四間臥室、面向大海的巨大窗戶以及額外 1500 平方呎的室外空間，房間的每一處都可以欣賞太平洋美景。

奧本海姆在社交媒體上表示，能夠出售這位著名建築師的住宅是一種榮幸，這位建築師在美國設計了不到20 棟住宅，安藤還設計了Jay-Z 和碧昂絲（Beyonce）價值2億元的馬里布房產。

不過，在肯爺購入該處房產後，他進行了重新設計和更新，由於財務不穩定，翻新尚未完成，這座大約 4000 平方呎的住宅還急需門窗、管道、電氣、暖通空調和室內裝修，預計還需要數百萬元才能完工。目前，該物業的所有室內裝潢均已拆除，僅剩一個暴露在自然環境中的混凝土外殼，房子周圍的欄杆和金屬裝飾明顯生鏽，需要修復或重新設計室內裝潢。

該房產目前以5300萬元價格出售。（房地產經紀商THE OPPENHEIM ）
該房產目前以5300萬元價格出售。（房地產經紀商THE OPPENHEIM ）

僅管被傳財務危機，肯爺仍然是世界上最成功的唱片製作人之一，他的生活可能遠非貧窮，但他似乎正在放棄穩定的住所和房產，目前他經常在洛杉磯一些最昂貴的酒店住上幾個月，包括海濱的Nobu Ryokan酒店 。

洛杉磯 加州 華爾街

上一則

南加沙漠發生6死槍殺案 現場滿地彈殼 屍體死狀慘

下一則

加州擴展Medi-Cal計劃 低收入受益

延伸閱讀

馬里布公路連環車禍 駕駛肇逃

馬里布公路連環車禍 駕駛肇逃
南加已擁12棟豪宅 知名製作人再砸500萬收購第13棟

南加已擁12棟豪宅 知名製作人再砸500萬收購第13棟
維他命大亨「抄底」購入聖塔蒙尼卡物件 成交比開價少千萬

維他命大亨「抄底」購入聖塔蒙尼卡物件 成交比開價少千萬
虎鯨冬季頻現南加海岸 專家指罕見

虎鯨冬季頻現南加海岸 專家指罕見
避雷擊風險 洛縣關閉麗浪多等海灘

避雷擊風險 洛縣關閉麗浪多等海灘
曾與遭以軍誤殺3人質關一起 泰籍生還者悲痛

曾與遭以軍誤殺3人質關一起 泰籍生還者悲痛

熱門新聞

華女使用丈夫的好市多會員卡購物，結帳時被攔截。（記者邵敏／攝影）

好市多嚴查 華女用共同帳戶下丈夫的卡 也被攔

2024-01-18 22:11
消費者可評估升級好市多黑鑚卡金星會員是否值得。（好市多官網）

好市多年費120元黑鑽卡 年消費到這個金額就划算

2024-01-21 21:56
Bryn Spejcher吸食大麻引精神病發作，連刺男友108刀致對方死亡。（范杜拉縣地方檢察官辦公室）

南加女108刀刺死男友 法官判無需入獄 原因是...

2024-01-24 14:14
許多陪伴華人多年的老店紛紛搬遷，在社群上引起懷舊浪潮。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱一代回憶的結束 華人區網紅廣場如今...

2024-01-17 21:52
美國聯合航空從三月份的定期航班列表中取消了161次飛往中國的航班（記者趙健/攝影）

聯合航空大規模削減中國航班 三月猛砍68%

2024-01-23 18:19
王子點心的包子很好吃。（記者張宏／攝影）

聖谷中餐戰場 華人餐廳新玩法

2024-01-19 01:17

超人氣

更多 >
發現家中水管凍住？馬上做這件事

發現家中水管凍住？馬上做這件事
南加女108刀刺死男友 法官判無需入獄 原因是...

南加女108刀刺死男友 法官判無需入獄 原因是...
矽谷華裔工程師殺妻案 首度開庭 現場聚集華人

矽谷華裔工程師殺妻案 首度開庭 現場聚集華人
美超微一年漲幅逾430%贏過Nvidia 梁見後躋身億萬富豪

美超微一年漲幅逾430%贏過Nvidia 梁見後躋身億萬富豪
紐約華人法拉盛堂食險遭超收小費…給不到這個數還被追討

紐約華人法拉盛堂食險遭超收小費…給不到這個數還被追討