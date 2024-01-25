肯爺5300萬虧本售馬里布房產 建築大師安藤忠雄打造

屋內的每一處都能夠觀賞到太平洋美景。（房地產經紀商THE OPPENHEIM ）

由於多次發表反猶太言論，饒舌歌手「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West，已改名Ye）不僅與各大品牌和代言一一切割，身價暴跌，更被外界懷疑陷入財務危機，此前他出手了在加州 的兩處房產，近日他另一處位於馬里布（Malibu）、由日本建築大師安藤忠雄打造的海濱莊園也掛牌出售，比他的購入價整整低了400萬元。

該住宅擁有安藤標誌性的混凝土外觀。（谷歌街景）

就在2021年，肯爺斥資5700萬元現金購買了這處馬里布海濱別墅，而現在以5300 萬元的價格出售。 出演Netflix實境秀「Selling Sunset」的洛杉磯 超級豪宅房地產經紀商奧本海姆（Oppenheim）正在代理該房源，總裁奧本海姆（Jason Oppenheim）表示，這位說唱歌手拆除了房屋的內飾，因此要價反映了新裝修的成本。

饒舌歌手肯爺近日出售馬里布房產，由超級豪宅房地產經紀商代理。（房地產經紀商THE OPPENHEIM ）

該地產最初由華爾街 巨頭理查德·薩克斯 (Richard Sachs) 於 2013 年打造，整個精心規劃、許可和施工的過程歷時七年。薩克斯隨後為2020 年竣工的房屋貼上了7500 萬元的標價。房屋清單上指出，該房屋由約 1200 噸混凝土、200 噸鋼筋和 12 個深入沙地 60 呎以上的「巨大」塔架建造而成。 官方描述指出，「整個空間創造性地使用自然光，這是安藤忠雄的一大標誌，在整個建築中營造出溫暖的感覺，並與周圍的自然環境相協調。」這座住宅還被描述成「極其罕見的建築成就，應該被視為一件傑作的藝術品，而不僅僅是一座住宅。」

該住宅的室外空間。（房地產經紀商THE OPPENHEIM ）

內部設計簡約。（房地產經紀商THE OPPENHEIM ）

這棟三層樓住宅室內空間共4000 平方呎，擁有四間臥室、面向大海的巨大窗戶以及額外 1500 平方呎的室外空間，房間的每一處都可以欣賞太平洋美景。

奧本海姆在社交媒體上表示，能夠出售這位著名建築師的住宅是一種榮幸，這位建築師在美國設計了不到20 棟住宅，安藤還設計了Jay-Z 和碧昂絲（Beyonce）價值2億元的馬里布房產。

不過，在肯爺購入該處房產後，他進行了重新設計和更新，由於財務不穩定，翻新尚未完成，這座大約 4000 平方呎的住宅還急需門窗、管道、電氣、暖通空調和室內裝修，預計還需要數百萬元才能完工。目前，該物業的所有室內裝潢均已拆除，僅剩一個暴露在自然環境中的混凝土外殼，房子周圍的欄杆和金屬裝飾明顯生鏽，需要修復或重新設計室內裝潢。

該房產目前以5300萬元價格出售。（房地產經紀商THE OPPENHEIM ）

僅管被傳財務危機，肯爺仍然是世界上最成功的唱片製作人之一，他的生活可能遠非貧窮，但他似乎正在放棄穩定的住所和房產，目前他經常在洛杉磯一些最昂貴的酒店住上幾個月，包括海濱的Nobu Ryokan酒店 。