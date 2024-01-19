房貸利率持平 3月降息恐推遲

本周小額貸款利率。（佳信貸款-劉豔秋提供）

1月15日當周房貸利率 與上周持平，30年期固定抵押貸款利率為6.5%。基於近期的經濟數據和聯準會（Fed）官員的講話，市場削減了對3月開始降息 的押注，人們擔心此前偏鴿派的勢頭可能過於強烈。

相對於之前持續發酵的降息情緒，投資者現已降低了Fed最早在3月開始降息的預期，Fed官員也在近日表達了對降息的謹慎態度。Fed鷹派理事沃勒16日表示，美國目前的經濟活動和勞動市場狀況良好，通膨回到2%的目標「近在咫尺」，沒有理由像過去那樣迅速降息；未來幾個月內需要更多信號來支持通膨正持續降至目標水平的觀點。

高盛在其最新的報告中表示，從Fed官員的談話看來，降息時機有晚於3月的可能，且更傾向於在開始降息行動後，以每次25個基點的節奏進行。截至16日發稿，芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具顯示，市場預期3月降息至少25個基點的可能性為66.9%，低於前一交易日的81%。

不過，華爾街 日報稱，Fed官員將在本月的決策會議後審議放緩量化緊縮的政策，這可能對金融市場產生重要影響。如果華爾街日報的預測正確，2024年抵押貸款利率的前景可能會更加樂觀。