美國最難買房57縣 加州占8個

普萊賽縣2021-2023年房價漲了25.9%。（取自普萊賽縣網站）

個人財務管理網站MoneyGeek針對全美人口超過25萬人，且2021-2023年房價 增幅超過全美平均的縣份進行調查後發現，57個縣變得對購屋主非常不友善，一般家庭的收入增幅根本跟不上房價漲幅。其中加州 不成比例地占了八位，灣區 、中谷、南加都有上榜者。

加州新上榜的縣份來自灣區-沙加緬度地區，多數都是比市郊更遠的遠郊（exurb），顯示買不起房的人湧向更遠的地方買房，房價漲到當地人也買不起。漲價的原因除了買家增多、供應不足，還有房貸利率高企。加州各縣在57縣中的排名為：

第1名，普萊賽縣（Placer County），家戶年收10萬5445元，房屋中位價74萬68元，過去兩年漲幅25.9%。

第4名，聖荷昆縣（San Joaquin County），家戶年收8萬6056元，房屋中位價55萬3133元，過去兩年漲幅29.7%。

第6名，蘇拉諾縣（Solano County），家戶年收9萬2959，房屋中位價63萬3442元，過去兩年漲幅27.6%。

第8名，康曲柯士達縣（Contra Costa County），家戶年收12萬61元，房屋中位價87萬5183元，過去兩年漲幅40.7%。

第11名，沙加緬度縣，家戶年收8萬4211元，房屋中位價55萬422元，過去兩年漲幅28.3%。

第18名，河濱縣（Riverside County），家戶年收8萬6748元，房屋中位價60萬9299元，過去兩年漲幅42.8%。

第19名，麥塞德縣（Merced County），家戶年收6萬6164元，房屋中位價43萬766元，過去兩年漲幅38.2%。

第21名，佛萊斯諾縣（Fresno County）家戶年收6萬9571元，房屋中位價42萬4915元，過去兩年漲幅34.2%。