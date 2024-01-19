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洛杉磯藝術區 蓋35層樓創作空間

記者朱敏梓／洛杉磯報導
該項目為商住混合項目，底部為商業空間。（建案設計公司Works Progress Architecture）
該項目為商住混合項目，底部為商業空間。（建案設計公司Works Progress Architecture）

摩天大樓在洛杉磯市中心並不稀奇，但位於附近城中區的藝術區（Arts District），即將迎來該地區的第一棟高樓，一座35層的高層建築正在建設中。

這棟高層建築地址為520 S. Mateo Street，座落於洛杉磯河（L.A. River）和大都會第20區（Metro's Division 20）以西。這個名為「Alloy」的開發案由總部位於舊金山的 Carmel Partners 建造，取代了原本20世紀80年代末建造的工業設施，該項目被北邊的第四街大橋、東邊的Santa Fe Avenue和西邊的Mateo Street環繞。完工後的項目將包括總共475套生活/工作公寓、10萬5000平方呎的辦公空間、約1萬8000平方呎的臨街商店和餐廳，以及可容納650輛車的停車場。

該住宅大樓由 475 套公寓組成，將提供單間公寓（studio）、一居室和兩居室三種房型，其中 11% 將被預留為經濟適用房。 該項目的單元設計對藝術家的需求進行了特別考量，每個單元都包含至少150平方呎的無障礙空間，以便藝術家有創作空間。底樓提供經濟實惠的閣樓式單位，旨在作為當地藝術家的生活/工作工作室。住宅大樓還提供多種休閒設施，包括畫廊酒吧、泳池、 健身中心和附健康室的水療中心， 頂樓日光浴平台可將洛杉磯市中心以及聖蓋博和聖伯納汀諾山脈的美景盡收眼底。

該綜合體的視覺中心是一座 35 層樓、390呎高的高層建築，竣工後將成為藝術區首個高層建築。 該大樓將與西邊一座較小的中層辦公大樓共用一個裙樓，該辦公大樓面向Mateo街。該大樓的五層辦公部分面向創意產業租戶，提供幾乎無柱的地板，以支持開放和協作的工作環境。

Works Progress Architecture 和Solomon Cordwell Buenz是該建案的設計團隊的領導者，該建案的渲染圖顯示出全景玻璃外觀，屋頂和裙樓甲板上將建造一些公用設施，而在地面層，計劃將Mateo和Santa Fe大道之間的前鐵路支線改造成步行道。

目前，該項目正在施工中，玻璃外觀已經基本成型。雖然該項目可能是目前藝術區最高的項目，但競爭也迫在眉睫。 由 Bjarke Ingels Group 設計的更大的高層綜合體正在附近施工，開發商 Onni Group 正在規劃在第七街以南建造一座36層的高層建築。

該高樓將成為藝術區第一棟高層建築。（建案設計公司Works Progress A...
該高樓將成為藝術區第一棟高層建築。（建案設計公司Works Progress Architecture）

洛杉磯 大都會 聖蓋博

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