洛杉磯藝術區 蓋35層樓創作空間

該項目為商住混合項目，底部為商業空間。（建案設計公司Works Progress Architecture）

摩天大樓在洛杉磯 市中心並不稀奇，但位於附近城中區的藝術區（Arts District），即將迎來該地區的第一棟高樓，一座35層的高層建築正在建設中。

這棟高層建築地址為520 S. Mateo Street，座落於洛杉磯河（L.A. River）和大都會 第20區（Metro's Division 20）以西。這個名為「Alloy」的開發案由總部位於舊金山的 Carmel Partners 建造，取代了原本20世紀80年代末建造的工業設施，該項目被北邊的第四街大橋、東邊的Santa Fe Avenue和西邊的Mateo Street環繞。完工後的項目將包括總共475套生活/工作公寓、10萬5000平方呎的辦公空間、約1萬8000平方呎的臨街商店和餐廳，以及可容納650輛車的停車場。

該住宅大樓由 475 套公寓組成，將提供單間公寓（studio）、一居室和兩居室三種房型，其中 11% 將被預留為經濟適用房。 該項目的單元設計對藝術家的需求進行了特別考量，每個單元都包含至少150平方呎的無障礙空間，以便藝術家有創作空間。底樓提供經濟實惠的閣樓式單位，旨在作為當地藝術家的生活/工作工作室。住宅大樓還提供多種休閒設施，包括畫廊酒吧、泳池、 健身中心和附健康室的水療中心， 頂樓日光浴平台可將洛杉磯市中心以及聖蓋博 和聖伯納汀諾山脈的美景盡收眼底。

該綜合體的視覺中心是一座 35 層樓、390呎高的高層建築，竣工後將成為藝術區首個高層建築。 該大樓將與西邊一座較小的中層辦公大樓共用一個裙樓，該辦公大樓面向Mateo街。該大樓的五層辦公部分面向創意產業租戶，提供幾乎無柱的地板，以支持開放和協作的工作環境。

Works Progress Architecture 和Solomon Cordwell Buenz是該建案的設計團隊的領導者，該建案的渲染圖顯示出全景玻璃外觀，屋頂和裙樓甲板上將建造一些公用設施，而在地面層，計劃將Mateo和Santa Fe大道之間的前鐵路支線改造成步行道。