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Fed官員預期第3季才降息：不確定因素太多 應謹慎行事

春天購屋季 房屋供給可望增加

編譯組／綜合報導
最新報告預測2024年加州房價下跌地區包括舊金山，顯示舊金山房市正進行潛在調整。(圖取自舊金山縣市府臉書)
最新報告預測2024年加州房價下跌地區包括舊金山，顯示舊金山房市正進行潛在調整。(圖取自舊金山縣市府臉書)

2024年隨著貸款利率降至四個月來的最低水平，房市可能發生變化、從而觸動潛在買房者的樂觀情緒。Fed透露2024年降息計畫，也可能對市場動態產生正面影響。由於市場預期借貸成本可能變化，春天購屋季節即將到來，可能推動更多賣家掛牌出售房屋。

但儘管銷售量減少，加州房價中位數預估仍將保持相當水平。市場競爭增加、房屋在市場停留時間減少，房屋售價高於要價的比例增加，皆影響房價中位數上漲。預測數據是基於目前市場狀況與歷史趨勢，但無法預知事件或經濟因素變化，都可能影響全年房市實際表現。

報告預測2024年加州房價下跌前五個地區：

1. Ukiah。房價預估將下跌，預測顯示，2023年12月底下跌-1%、2024年2月將下跌-3.1%。預計至2024年11月將下跌至-7.8%。

2. 聖荷西(San Jose)。加州重要經濟中心聖荷西市的房價，預估也將下跌。預測顯示，2023年12月底房價小幅增長0.3%，隨後至2024年2月將出現明顯下跌-2.8%。下跌趨勢持續，預估至2024年11月將下跌-6.1%。預測顯示聖荷西地區房主面臨挑戰。

3. 尤瑞卡(Eureka)。2023年12月底房價下跌-0.7%、2024年2月下跌-2.4%，2024年11月將下跌-5.8%。此一預測顯示市場發生變化，可能影響尤瑞卡地區的賣家與買家。

4. 舊金山。2023年12月底小幅下跌-0.3%、2024年2月將下跌-1.6%，2024年11月將下跌-4.8%。預測顯示舊金山房市潛在調整。

5. 蘇諾拉(Sonora)。2023年12月底小幅下跌-0.8%、2024年2月將下跌-2.4%，2024年11月將下跌-4.8%。預測表明蘇諾拉地區市場動態轉變。

房價 加州 聖荷西

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