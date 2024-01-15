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他，金融職涯成績卓越

記者邵敏／洛杉磯縣報導
劉昌明是國泰銀行總裁兼執行長。（國泰銀行提供）
劉昌明是國泰銀行總裁兼執行長。（國泰銀行提供）

劉昌明 (Chang M. Liu) 是國泰銀行總裁兼執行長，也是該行董事會成員。他擁有多年豐富的金融工作經驗，職業生涯成績卓越。

劉昌明2014年加入國泰銀行，擔任高級副總裁兼助理首席貸款官。在2020年擔任總裁兼執行長前，他曾擔任首席貸款官和首席營運長（COO），負責商業和房地產貸款部門、業務開發和各種運營的管理和監督。在控股公司層面，他擔任總裁兼首席執行官，並且是國泰萬通金控（Cathay General Bancorp）的董事會成員。

作為一名在金融業擁有超過33年經驗的銀行家，劉昌明還擔任舊金山聯邦儲備銀行洛杉磯分行董事局董事、舊金山聯邦住房貸款銀行加州董事局董事，加州銀行家協會董事會和洛杉磯加州大學安德森預測 （UCLA Anderson Forecast）顧問委員會成員；劉昌明同時是美國癌症協會執行長抗癌協會洛杉磯分會主席，也是Foothill Family Service的董事會成員。

國泰銀行擁有60多年的歷史，是南加州歷史最悠久的華裔商業銀行。該銀行總部位於洛杉磯，擁有超過230億元的資產，在加州、紐約州、華盛頓州等美國各地設有60多家分行。國泰銀行被評為2023年福布斯（Forbes）美國十大最佳銀行之一。

國泰銀行被評為2023年福布斯（Forbes）美國十大最佳銀行之一。（國泰銀行提...
國泰銀行被評為2023年福布斯（Forbes）美國十大最佳銀行之一。（國泰銀行提供）
國泰銀行是南加歷史最悠久的華裔商業銀行。（國泰銀行提供）
國泰銀行是南加歷史最悠久的華裔商業銀行。（國泰銀行提供）

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