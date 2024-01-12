美墨邊境農業重鎮 艾爾仙楚發展才起步

艾爾仙楚市府標誌。（取材自市府官網）

南加州 帝王縣艾爾仙楚市（El Centro）建市有110多年，是名副其實的百年城市。但由於地處內陸，發展繁榮才剛剛起步。這座城市是帝王縣人口最多城市，主要生產以農業為主。城市海拔低於海平面十餘米，也是這個城市的主要特色之一。

El Centro在西班牙語的意思是「中心」，該市是帝王縣（Imperial County）最大城市，居民逾4萬4000人，也是南加 州美墨邊境重鎮。該市於1906年開始創建，1908年正式建市，城市歷史已經步入超過116年。雖然是一座百年老城，但發展繁榮還處在起步階段。未來帝王縣有望成為世界綠色能源之都，該市的發展快速。

這座城市最初有兩位創建者即霍爾特（W.F. Holt）和巴克（C.A.Barker）。兩人以每畝40元（美元）的價格購買了這塊土地，並最終成就了艾爾仙楚市。在土地上投資了十萬元（相當於現在的逾330萬元）用於開發建設。這裡陸續有了零售業、交通、批發和農業等產業。

附近有兩個國際邊境口岸，提供商業和其它行業車輛通行。當地第一所郵局在1905年開始運營。1910年當地人口不到2000，經過百餘年發展，現在人口超過4萬4000人。從人口增加速度看，還是比較慢的，主要原因與就業 情況，以及當地自然條件及生活環境有關。當地居民絕大多數為西裔。

當地社區學院Imperial Valley College曾獲評全美最佳社區學院榮譽，也有多所小學、中學和高中。交通四通八達，附近有Imperial County Airport，距離最近的最大機場是聖地牙哥國際機場，以及Mexicali國際機場。