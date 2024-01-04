僑福地產總裁甘敏良：通膨降溫、利率下調 今年房地產可期

美國僑福地產公司總裁甘敏良。（受訪者提供）

美國僑福地產公司（Coldwell Banker George Realty）總裁甘敏良（Peter M. Kam）表示，美國經濟目前僅從失業率來看，尚未陷入衰退。他指出，通膨率在2023年11月為3.2％，這代表通脹已得到控制，但尚未達到聯准會（Fed）期望的2％水平。

由於美中在高科技和貿易逆差問題上的競爭，世界貿易面臨很大的下滑壓力。烏克蘭與俄羅斯、以色列與哈馬斯衝突，對全球的穩定性仍有影響。

不過對於市場前景，甘敏良認為由於利率 有可能在今年調降一些，美國的經濟環境對於未來房地產 市場條件會更加有利，2024年應會是房地產好年景。僑福地產在南加擁有上百位地產經紀人，規模大，對於地產趨勢看法具指標。以下為訪談紀要

h2 class="content_title_1">●問：通膨對房地產會造成怎樣的影響？

答：即使正常經濟條件下，我們都會經歷通脹，這是預料之中的。然而，過度通脹會對日常生活造成混亂。過去的十年裡，美國通脹率保持在2％到3％的合理可控範圍內。

然而在2022年中期，由於經濟過熱、供應鏈問題和疫情大流行擔憂等因素，通脹突然飆升至9.5％，導致建築材料和勞動力成本驟升，住房短缺和不可承受的房地產替換成本，帶動房地產價格大幅上漲。

民眾意識到他們的錢不像以前那樣有價值，為了對抗通脹，紛紛投資於房地產，導致房地產價格上升。所以即使在高利率情況下，房屋價格仍然保持著高位。

現在，加州的房屋中位價格為83萬8000元，相比幾年前的60萬元左右有了明顯增長。會有這樣的上升我們認為僅僅是反應供需失衡，也就是供應不足。由於賣方被過往低至2％至3％的住房利率所困，他們不願意出售，因為一旦出售他們的房屋，替換的新房將需要支付約7％的抵押貸款 ，他們根本無法負擔換房的成本。

僑福地產公司在亞凱迪亞市的辦公室。（受訪者提供）

與此同時，買家希望利用房地產對抗通脹，需求強勁。賣方和買方之間沒有合理的中間地帶，因此市場上缺乏交易。總的來說，通脹是拖慢房地產市場交易量的一個重要因素。

問：房屋貸款利率的趨勢如何影響房地產市場？

答：房貸利率在房地產市場中扮演著重要角色。由於超過90%的買家依賴融資來購買房地產，他們是否能夠購房取決於銀行願不願意貸款給他們。為了符合貸款資格，他們必須滿足貸款價值比（LTV貸款金額與房產市值的比例）和債務覆蓋比（DCR收入與債務支付的比例）。值得信任的銀行通常要求至少80%的LTV和1.25的DCR才能提供貸款。

換句話說，借款人必須至少支付20%的首付，並且擁有1.25倍於房貸支付的可支配收入。因此，隨著利率上升，借款人的負擔能力下降。因此，我們可以看到，幾年前許多人能夠負擔的房子價值96萬7314元，現在只能負擔價值67萬5945美元的房子，下降了三成。

對於首次購房者來說，獲得資格借錢購房幾乎是不可行的。加州的一般房屋成本為83萬8000元，換算需要年收入20萬6000元。這就是為什麼可負擔性指數只有17％，意味著只有17％的人口才能負擔得起在加州的一般房屋。

假設你的收入不屬於這個群體，那麼唯一的希望就是父母。或者更好的是，你有一位富有的父母可以全額購買房屋。信不信由你，在聖蓋博華人社區中，約有24％的交易是全額付款。因此，結論是利率對房地產市場有著巨大的影響；除非利率回到可控水平（約5.5％），否則房地產市場的成交量將難以大幅反彈。但總的來說，隨利率可能調降，今年市場仍可期待。

問：2024年辦公樓、零售和工業地產市場的趨勢是什麼？

答：我們先談辦公樓，洛杉磯辦公市場在2023年第四季度繼續惡化，截至2023年11月，空置率達到15.5%。這是預料之中的，因為洛杉磯市中心的大型租戶預計在租約到期時將離開。大型租戶，如主要律師事務所，不再像以前那樣需要實體空間，因為他們的律師正遠程居家工作。

零售部分，隨著更多國際遊客的回歸和零售銷售達到歷史新高，零售市場顯示出一些反彈的跡象。然而，網上購物的影響仍然對大型購物中心的健康造成影響。像Westfield這樣的大型購物中心經營商有更多的空置。儘管如此，小型零售中心，特別是華裔和亞裔市場，仍然表現不錯。這些購物中心的空置率仍然可控，而且租金相當昂貴。儘管如此，零售地產仍然是「地點為王」，是評估零售中心可行性的主要因素。

最後來談工業，倉庫市場仍然相當熱，雖然在過去的六個月中有所降溫。目前倉庫空間更加充足，但與幾年前相比，售價還是很高。大規模發展了大量倉庫空間，一些地區的倉庫空間供過於求。由於過去一年存儲需求下降，亞馬遜正試圖出售數百萬平方呎的多餘空間。許多城市正在實施倉庫停建令，因為他們不希望太多的卡車交通對高速公路造成影響，也不希望干擾居民的寧靜環境。也因此，許多倉庫建設正在向蘋果谷(Apple Valley）和阿特蘭多（Adelanto）等地東移趨勢。

問：遠程工作和靈活辦公安排如何影響對辦公空間的需求？

答：疫情大流行後，遠程工作或在家工作的趨勢愈發明顯。一些被遺棄的辦公空間已經轉換成住宅公寓。但這種轉換通常非常棘手且昂貴，因為辦公空間和住宅公寓在配置、水電布置方面有相當大的區別。但我要強調這是可行的，總比讓辦公空間空置且無收入要好。

此外，還有一些創新的想法，如行政套房和共享工作空間的共享概念，用於為小型企業經營者提供共享和管理工作空間。這些在理論上是好主意，但在執行上很棘手。這就是為什麼部分公司一開始取得了爆炸性的成功，但在存在了幾年後最終破產的原因。