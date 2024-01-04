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從阿罕布拉小辦公室起家 僑福地產如今擁近300經紀人

記者啟鉻／洛杉磯報導
僑福地產部分成員合影。（受訪者提供）
僑福地產部分成員合影。（受訪者提供）

美國僑福地產公司（Coldwell Banker George Realty）是一家以服務華裔社區為基礎的房地產公司，創始於1989年，最初名為僑福地產（George Realty），在南加州阿罕布拉市（Alhambra）的一個小辦公室內，由少數幾名經紀人創辦。

1991年，僑福地產成為Coldwell Banker Realty的加盟商，從而進入Coldwell Banker在全球的網絡，同時更名為Coldwell Banker George Realty（CBGR）。巔峰時期，CBGR擁有三間地區辦公室，超過400名房地產經紀人；目前則有二個辦公室，一間在阿罕布拉市，另一間在亞凱迪亞（Arcadia），擁有超過270名經紀人。

CBGR是聖蓋博谷地區最卓越的房地產公司之一。在與Coldwell Banker的30年特許經營關係中，Coldwell Banker George Realty連續25年獲得Chairman Circle榮譽（必須賺取至少1200萬元的總佣金才能獲得資格）。公司在2022年的全美商業房地產排名中名列第七位。2022年，公司有三名業務表現前2%的經紀人在Coldwell Banker Commercial的全國大會上獲獎。CBGR被Coldwell Banker委託處理住宅和商業房地產，而通常情況下，一家加盟商只能接受住宅或商業的委託，但不能兼而有之。

CBGR在Coldwell Banker總部獲得豐富資源和支持，每周至少進行三次辦公室會議和培訓。公司擁有二名現場經理以滿足公司所有經紀人的業務需求。辦公室營造和諧的家庭氛圍，經紀人間關係密切。公司設有一名監管經紀人，同時也是一位房地產律師，所有法律事務都可以在公司內部處理。CBGR還提供許多房地產研討會和培訓機會。

僑福地產阿罕布拉市公司。（受訪者提供）
僑福地產阿罕布拉市公司。（受訪者提供）

房地產 阿罕布拉 亞凱迪亞

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