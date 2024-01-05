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房貸本周略升 新一年利率難測

記者朱敏梓╱洛杉磯報導
目前小額貸款買房利息。（佳信貸款-劉豔秋提供）
目前小額貸款買房利息。（佳信貸款-劉豔秋提供）

本周（1月2日）住房抵押貸款利率相比上周略有上升，小額購房貸款（72萬6200以下）利息固定30年期抵押貸款利率為6.375%；20年期是5.990%；15年期是5.750%；10年期是5.625%。

回顧過去一年，根據專家說法，「2023年對債券市場來說是動蕩一年，10年期國債收益率在10月升至5%以上，年底跌至3.9%以下。升息、持續通膨、衰退擔憂及美國區域銀行危機等，是影響2023年債券市場的因素」。

需要注意的是，抵押貸款利率很大程度上取決於抵押貸款支持證券(MBS)交易債券市場的收益率，這也就意味著，雖然當前抵押貸款利率局面看好，但假設上述債市動蕩的情況繼續出現，降低利率道路很可能崎嶇不平。

展望新一年，房貸金融業者房利美（Fannie Mae）和抵押貸款銀行家協會(MBA)的經濟學家團隊，對住房抵押貸款利率做出預測，預計2024年抵押貸款將整體呈現下降趨勢，從2023年第四季度的7.4%一路下跌，直至2024年第三季度的6.6%（房利美預測）和6.3%(MBA預測)。當然，考慮到許多不可知因素，這兩種預測可能會有一定偏差。通常來說，當經濟表現良好時，抵押貸款利率會上升；當經濟陷入困境時，抵押貸款利率會下降。

貸款 利率 債券

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