百年帝王谷社區學院將擴2校區 聚焦新能源人才

帝王谷社區大學開設技術應用課程。（取自IVC）

南加州 帝王縣帝王谷社區學院（Imperial Valley College）是目前當地重要的高等教育機構。成立於1962年，每年註冊學生約7000人。主校區在帝王市（City of Imperial），計畫在附近城市還將擴展兩個校區。校方表示，會針對鋰谷（Lithium Valley）及新能源開發增設相關專業科系，滿足人才需求。

據介紹，該校主校區在1962年正式啟用，但早在1924年秋季，就已經開始教授課程。如果從最初授課算起，這所社區學院到2024年就有百年歷史。帝王谷社區學院已經發展成為當地信譽卓著的學校，擁有超過24個可轉學學位、近50個學位和證書課程，以及約600種不同類型的可供選擇的課程。課程內容包括藝術設計、商科、語言、電腦應用、法律、計算機科學、數學、貿易、工業技術、農業、酒店服務、行為科學及醫學及寫作等。

該校曾因選擇代表學校的吉祥物發生過爭執。由於該校處於乾旱沙漠地區，最初選擇的阿拉伯人形象吉祥物，但因種種原因，決定更改。2021年初，當地社區和學生為此在市政廳上發生爭執，火藥味十足。於是在2023年6月，最終通過投票 決定改變吉祥物，新的吉祥物是沙漠勇士 （Desert Warriors)。

多年來，帝王谷社區學院致力於為學生提供高品質教育，通過各種不同學術和社區資源支持學生全面發展。