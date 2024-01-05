農業帝王縣房均價32萬 年漲4.8%

帝王谷與新能源相關企業。（記者啟鉻／攝影）

帝王縣（Imperial County）傳統以農業為主，在南加州各縣中人口最少，房價 相對來說更低。根據房地產 數據分析平台Zillow，目前該縣平均房價只有32萬多元，和動輒百萬的洛杉磯地區價差高達近70萬。不過，帝王縣的房價近年逐漸上漲，據統計在過去一年，平均房價上升了4.8%。

根據Zillow統計，帝王縣房價自2016年開始至2022年下半年，總體呈現上漲趨勢。2022年8月平均房價為31萬3303元，隨後開始下滑，2022年12月時為30萬7287元。繼而房價再爬坡至2023年10月，為32萬4646元。

在帝王縣平均房價最高的是帝王市（Imperial)，為37萬1901元；其次是科爾納多市（Calexico)，33萬7496元；埃爾塞格市（El Centro）33萬6548元；以及縣屬地赫柏（Heber）33萬1696元。

據Zillow統計，該縣平均房價較低的卡利帕翠亞市（Calipatria），目前是22萬6275元。房地產業者認為，由於該市處於備受矚目的新能源開發項目鋰谷（Lithium Valley），未來隨著人口增加及地方出台優惠政策，預計房價和地價可能會持續上漲。

依照2021年州府發布的經濟報告，可以作為該縣人口及房市情況參考。報告說，2020年帝王縣人口出現下降，這是自1960年代以來，首次出現下降。原因是遷出人口多於遷入人口，加上當地出生率下降，及死者人數高於正常水平。預計該縣人口將以平均0.4%的年增長率上升，到2026年該縣居民將從目前的18萬人，增加到逾19萬人。

該報告指出，預計至2026年，帝王縣每年平均建造450套住宅，其中大部分是獨立屋，而最大一項建案是埃爾塞格市的主街180套公寓項目，另一個主要建案是該市的168單位的可負擔住宅。

YK America是率先投資帝王縣的華資商業地產開發商之一，該集團董事長盧順興表示，雖然帝王縣是傳統農業區，但當地有豐富的地熱、太陽能、風能資源，而且最新在沙頓海（Salton Sea )發現的鋰礦，未來這裡會成為全球的新能源之都。

盧順興以沙烏地阿拉伯 發展為例，沙烏地阿拉伯雖然處在沙漠地區，但憑借豐富石油資源，成為最富裕國家之一。盧順興相信，未來幾年內隨著新能源項目開發，帝王縣經濟面貌會有很大改觀；而且隨著人口進駐，房地產開發項目會愈來愈多。