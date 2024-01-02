我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山市中心元旦假期 遊客回來了「沒想像的恐怖」

財新文章緬懷李克強等人遭刪 社長胡舒立微博清空

屋主使用智慧型設備 可節省災害損失

編譯陳盈霖／綜合報導
調查顯示，許多房主忽略安裝家用智慧型設備，是免於住家遭受重大損害，減少保費的方式。(FOX News）
調查顯示，許多房主忽略安裝家用智慧型設備，是免於住家遭受重大損害，減少保費的方式。(FOX News）

FOX 11電視台報導，近期一項全國調查顯示，大多數房主忽略使用家用智慧型設備，是保護房屋免受重大損害且節省房屋保費的一種方式。

91%受訪者說，他們沒有監測漏水或洪水的智能感測器，79%表示沒有使用監測煙霧／一氧化碳智能感測設備，但這些設備可使房屋免於付出嚴重代價或高額損害。

根據保險資訊研究所（Insurance Information Institute）數據，水災或急凍造成房屋平均損失成本為1萬2514元，火災或雷擊造成的平均損失為8萬3519元。雖然房屋保險可保護消費者免受這些費用的衝擊，但屋主仍可能付出維修相關的時間成本與影響。

全國保險公司（Nationwide）個人產品開發副總裁傑柯伯斯（Sara Jacobs）表示，最可避免的索賠是與天氣無關的損失，大多數問題來自管道漏水、熱水器漏水等，盡早發現可避免問題擴大。

根據全國保險公司，大多數保險業者推薦煙霧、二氧化碳或水的智能感測設備，能保護房屋免受重大損失，也意味著房主不太可能提出索賠，保費可能因此降低。

根據2023年Policygenius房屋保險定價報告，房屋保費快速上揚，每年續保平均增加21%。根據Insurify報告，氣候相關損失賠償成本較高，迫使多家保險公司放棄承保有更高天災風險的市場。根據國家海洋暨大氣管理局（NOAA），去年發生18起氣候災害，每起造成至少10億元至1651億元損失。

然而，房主選擇不安裝智能設備大多是因成本因素，約45%受訪者說，他們認為這些產品太貴而沒購買。

保險 保費 洪水

上一則

加州房屋修繕費 十年增67%

下一則

華女在好市多遺忘羊排 失而復得

延伸閱讀

影／金澤車站狂搖影片曝 震到天花板漏水恐坍塌 超市物品掉滿地

影／金澤車站狂搖影片曝 震到天花板漏水恐坍塌 超市物品掉滿地
華人社安號被盜補稅2.6萬 會計師建議每年報稅更新資料

華人社安號被盜補稅2.6萬 會計師建議每年報稅更新資料
田納西州女保戶肺移植前 保險公司喊卡挨轟後 認錯承諾承保

田納西州女保戶肺移植前 保險公司喊卡挨轟後 認錯承諾承保
賣車險審核拖時間 州府要開罰

賣車險審核拖時間 州府要開罰
氣候變遷引保險危機 廳長改革兩面不討好

氣候變遷引保險危機 廳長改革兩面不討好
加州便宜汽車保險變難買了 保費調整後恐多貴1000元

加州便宜汽車保險變難買了 保費調整後恐多貴1000元

熱門新聞

好市多近期推出的龍年限定包裝酒，令許多消費者驚喜。（記者張庭瑜/攝影）

好市多年貨登場 這幾款讓華人驚喜

2023-12-29 16:09
近千名青少年在托倫斯市引起了一場大規模動亂，來自南加的11個不同警局紛紛派出警力到現場支援。（取自社群X）

近千青年南加商場暴動 11警局馳援

2023-12-31 16:30
女孩過馬路時，被一輛正在左轉的廂車撞飛。（讀者提供）

華人區女高中生被撞飛 肇事者留中國號碼後消失？

2023-12-26 19:32
近日，南加州巨大海浪席捲沿岸，當地居民和觀浪者驚慌失措拔腿逃跑。（abc7電視台）

南加海灘驚濤拍岸 觀浪民眾倉皇逃命

2023-12-29 16:36
八方雲集在美目前有數家已簽約的門店，（八方雲集提供）

八方雲集擴張美國版圖 年底前南加州連拓兩據點

2023-12-26 06:25
想要獲取加州認證的法庭翻譯資格，需要通過三項嚴格的考試。（取材自Pexels）

這職業年薪可達10萬 華人擁天然優勢

2023-12-25 13:47

超人氣

更多 >
日本能登規模7.6強震、首波海嘯已抵岸 多地發布警報「快逃」

日本能登規模7.6強震、首波海嘯已抵岸 多地發布警報「快逃」
疑遭綁架中國留學生 找到人了

疑遭綁架中國留學生 找到人了
台灣副總統辯論會後最新民調 柯盈配支持度掉2%

台灣副總統辯論會後最新民調 柯盈配支持度掉2%
血流如注…南韓在野黨魁李在明頸部遭刺 兇嫌當場被逮

血流如注…南韓在野黨魁李在明頸部遭刺 兇嫌當場被逮
住宅房地產降溫產生漣漪效應 其他產業遭衝擊

住宅房地產降溫產生漣漪效應 其他產業遭衝擊