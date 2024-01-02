屋主使用智慧型設備 可節省災害損失

調查顯示，許多房主忽略安裝家用智慧型設備，是免於住家遭受重大損害，減少保費的方式。(FOX News）

FOX 11電視台報導，近期一項全國調查顯示，大多數房主忽略使用家用智慧型設備，是保護房屋免受重大損害且節省房屋保費 的一種方式。

91%受訪者說，他們沒有監測漏水或洪水 的智能感測器，79%表示沒有使用監測煙霧／一氧化碳智能感測設備，但這些設備可使房屋免於付出嚴重代價或高額損害。

根據保險 資訊研究所（Insurance Information Institute）數據，水災或急凍造成房屋平均損失成本為1萬2514元，火災或雷擊造成的平均損失為8萬3519元。雖然房屋保險可保護消費者免受這些費用的衝擊，但屋主仍可能付出維修相關的時間成本與影響。

全國保險公司（Nationwide）個人產品開發副總裁傑柯伯斯（Sara Jacobs）表示，最可避免的索賠是與天氣無關的損失，大多數問題來自管道漏水、熱水器漏水等，盡早發現可避免問題擴大。

根據全國保險公司，大多數保險業者推薦煙霧、二氧化碳或水的智能感測設備，能保護房屋免受重大損失，也意味著房主不太可能提出索賠，保費可能因此降低。

根據2023年Policygenius房屋保險定價報告，房屋保費快速上揚，每年續保平均增加21%。根據Insurify報告，氣候相關損失賠償成本較高，迫使多家保險公司放棄承保有更高天災風險的市場。根據國家海洋暨大氣管理局（NOAA），去年發生18起氣候災害，每起造成至少10億元至1651億元損失。

然而，房主選擇不安裝智能設備大多是因成本因素，約45%受訪者說，他們認為這些產品太貴而沒購買。