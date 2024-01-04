維他命大亨「抄底」購入聖塔蒙尼卡物件 成交比開價少千萬

寬敞的臥室套房通往戶外。（取自CLOUT. Real Estate）

在超高端房地產 領域，市場放緩帶來了巨大的衝擊，在洛杉磯 尤其如此，大量八位數的房屋在市場上繼續萎靡不振。 為了完成交易，賣家在策略上變得有創意，而全現金買家也獲得了較大折扣。

早在2023年9月，位於聖塔蒙尼卡（Santa Monica）最豪華街道之一的一棟現代風豪宅就以3300萬元的價格上市，但由於沒有買家，該房屋的要價在10月被大幅削減至2900萬元。12月初，該處住宅以2250萬元成交。據經手交易的消息人士透露，賣家之所以同意低價報價，是因為條款如下：非常短的兩周Escrow周期，全現金交易，再加上兩個月的免費回租期限。

該住宅坐落於聖塔蒙尼卡最豪華街道之一（取自CLOUT. Real Estate）

根據公開紀錄，賣家是黎巴嫩資產經理艾哈邁德·塔耶布（Ahmed Tayeb）和他的妻子切琳·馬格拉比·塔耶布（Cherine Magrabi Tayeb），兩人都是著名的藝術品收藏家。大折扣購入的買家是安德魯·萊斯曼 (Andrew Lessman)，他是一位維他命保健品大亨，因多次出現在家庭購物網路 (HSN) 上而聞名。

這座新裝修的房屋建於1981年，由著名的已故建築師Peter Choate精心設計，坐落修剪整齊的樹籬後面。 雖然房屋被沿街的樹蔭遮擋，但內部陽光充足，有巨大的天窗、拱形天花板和大面積的牆壁空間，適合收藏大尺寸藝術作品。

該房產占地超過半英畝，擁有一棟玻璃牆房屋，內部有六間臥室和七間浴室，居住空間達9300平方呎。房屋內部設計現代風十足，掛滿了藝術收藏品，擁有簡潔明亮的客廳和就餐區，經過翻新的大理石廚房，以及一個可欣賞里維拉鄉村俱樂部（Riviera Country Club）和聖塔蒙尼卡山脈美景的靜修場所。

掛滿藝術品的牆壁。（取自CLOUT. Real Estate）

在後院，波光粼粼的小型游泳池和水療中心被鬱鬱蔥蔥的樹木包圍，戶外用餐區、室內電影院 和可存放800瓶葡萄酒的酒吧為戶主提供了充足的娛樂空間。

66歲的萊斯曼在聖塔蒙尼卡地區生活了多年。他對高端房地產當然並不陌生。早在2012 年，他就以1300 萬元的價格在馬里布的天堂灣(Paradise Cove) 買下了一套住宅，僅僅五年後，該住宅就以3850 萬元的價格賣給了知名設計師品牌Chrome Hearts 的所有者理查德·斯塔克(Richard Stark) 和勞瑞·斯塔克(Laurie Stark)。

室內一處休息空間。（取自CLOUT. Real Estate）

用餐區域。（取自CLOUT. Real Estate）

入口走廊。（取自CLOUT. Real Estate）