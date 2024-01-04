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維他命大亨「抄底」購入聖塔蒙尼卡物件 成交比開價少千萬

記者朱敏梓/洛杉磯報導
寬敞的臥室套房通往戶外。（取自CLOUT. Real Estate）
寬敞的臥室套房通往戶外。（取自CLOUT. Real Estate）

在超高端房地產領域，市場放緩帶來了巨大的衝擊，在洛杉磯尤其如此，大量八位數的房屋在市場上繼續萎靡不振。 為了完成交易，賣家在策略上變得有創意，而全現金買家也獲得了較大折扣。

早在2023年9月，位於聖塔蒙尼卡（Santa Monica）最豪華街道之一的一棟現代風豪宅就以3300萬元的價格上市，但由於沒有買家，該房屋的要價在10月被大幅削減至2900萬元。12月初，該處住宅以2250萬元成交。據經手交易的消息人士透露，賣家之所以同意低價報價，是因為條款如下：非常短的兩周Escrow周期，全現金交易，再加上兩個月的免費回租期限。

該住宅坐落於聖塔蒙尼卡最豪華街道之一（取自CLOUT. Real Estate）
該住宅坐落於聖塔蒙尼卡最豪華街道之一（取自CLOUT. Real Estate）

根據公開紀錄，賣家是黎巴嫩資產經理艾哈邁德·塔耶布（Ahmed Tayeb）和他的妻子切琳·馬格拉比·塔耶布（Cherine Magrabi Tayeb），兩人都是著名的藝術品收藏家。大折扣購入的買家是安德魯·萊斯曼 (Andrew Lessman)，他是一位維他命保健品大亨，因多次出現在家庭購物網路 (HSN) 上而聞名。

這座新裝修的房屋建於1981年，由著名的已故建築師Peter Choate精心設計，坐落修剪整齊的樹籬後面。 雖然房屋被沿街的樹蔭遮擋，但內部陽光充足，有巨大的天窗、拱形天花板和大面積的牆壁空間，適合收藏大尺寸藝術作品。

該房產占地超過半英畝，擁有一棟玻璃牆房屋，內部有六間臥室和七間浴室，居住空間達9300平方呎。房屋內部設計現代風十足，掛滿了藝術收藏品，擁有簡潔明亮的客廳和就餐區，經過翻新的大理石廚房，以及一個可欣賞里維拉鄉村俱樂部（Riviera Country Club）和聖塔蒙尼卡山脈美景的靜修場所。

掛滿藝術品的牆壁。（取自CLOUT. Real Estate）
掛滿藝術品的牆壁。（取自CLOUT. Real Estate）

在後院，波光粼粼的小型游泳池和水療中心被鬱鬱蔥蔥的樹木包圍，戶外用餐區、室內電影院和可存放800瓶葡萄酒的酒吧為戶主提供了充足的娛樂空間。

66歲的萊斯曼在聖塔蒙尼卡地區生活了多年。他對高端房地產當然並不陌生。早在2012 年，他就以1300 萬元的價格在馬里布的天堂灣(Paradise Cove) 買下了一套住宅，僅僅五年後，該住宅就以3850 萬元的價格賣給了知名設計師品牌Chrome Hearts 的所有者理查德·斯塔克(Richard Stark) 和勞瑞·斯塔克(Laurie Stark)。

室內一處休息空間。（取自CLOUT. Real Estate）
室內一處休息空間。（取自CLOUT. Real Estate）

用餐區域。（取自CLOUT. Real Estate）
用餐區域。（取自CLOUT. Real Estate）

入口走廊。（取自CLOUT. Real Estate）
入口走廊。（取自CLOUT. Real Estate）

設有座位的吧台，附葡萄酒展示櫃。（取自CLOUT. Real Estate）
設有座位的吧台，附葡萄酒展示櫃。（取自CLOUT. Real Estate）

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