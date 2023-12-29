舊金山市中心1商辦 將半價出售

十多年後，33 New Montgomery的價值已經損失了約一半。（取材自Google Maps）

在舊金山 豪華皇宮酒店(Palace Hotel)的街對面，位於新蒙哥馬利街（New Montgomery）和市場街(Market S特額)拐角處的一棟20層辦公大樓即將進行大規模出售。

多個消息來源證實，明年1月份，全球投資 管理公司霸菱(Barings) 將開始為新蒙哥馬利街33號（33 New Montgomery）物色買家，該建築占地24 萬平方呎，目前仍是Bitly、Shopify和Stackla等科技租戶的所在地。

這座建築以其五層鐘樓和矗立在市場街的尖塔而引人注目。上次易手是在2014年，該房產以略低於1.48億元的價格賣給了基石房地產顧問公司(Cornerstone Real Estate Advisors)。後者現為霸菱集團旗下公司。

但十多年後，33 New Montgomery的價值已損失了約一半。據知情人士透露，該建築將以約8000萬元（即每平方呎333元）的價格投放到市場，他估計該建築的入住率約為 70%。房地產經紀公司Newmark已被委託負責該房產的營銷。

如果這座建築以折扣價交易，它將加入今年新業主在甩賣中收購的愈來愈多的舊金山辦公物業行列。在辦公空間需求減弱的情況下，這些物業在定價方面設定了新的衡量標準。這種情況導致舊金山許多曾經令人垂涎的辦公大樓的價值跌破了貸款價值，引發了止贖和折扣銷售。公共紀錄顯示，就33 New Montgomery而言，這座建築於2014年收購時獲得了7500萬元的貸款支持。

銀行端沒有回覆尋求評論的訊息。隨著機構投資者努力減少對辦公室房產的投資，當地買家正在介入，以收購不良資產。

最近出售的建築名單包括加州 街550號，這是一棟位於金融區中心的13層建築，9月份以略高於4000萬元的價格售出，即每平方英尺114元，不到大約是20年前的價值的一半。

聯合銀行的長期住址是位於加州350號的一棟30萬平方呎的辦公大樓，今年夏天以6100萬元的價格售出。這比疫情爆發前的價格下降了近75%。位於金融區Spear St. 60號的15萬7000平方呎辦公大樓於8月以4100萬元的價格售出，不到 2014 年上次交易時價值的一半。