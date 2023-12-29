高地市亞裔人口增多 比率約2成

內陸高地市（Highland）於1987年正式建市，規畫未來城市人口規模是大約7萬人。該市居民以白人為主，亞裔 居民近年逐漸增多。

目前市區人口不到6萬人，隨著新建社區批准，未來人口持續增多。亞太裔居民在市區總人口比率超過22%，是當地族裔比例僅次於白人、西裔的第三大群體。人口年齡中位數不到35歲。

該市跨兩個公立學區 ，即雷德蘭學區和聖伯納汀諾學區。市區有一個閱讀中心即Sam J. Racadio Library and Environmental Learning Center，書籍及各類電子讀物豐富。這裡還有一個屋頂花園。市區附近大學有Loma Linda University，University of Redlands以及聖伯納汀諾州大，還有兩所社區學院即Crafton Hills College和聖伯納汀諾谷社區學院。

目前該市沒有自己的警局和消防局，所涉治安和消防服務由聖伯納汀諾縣警局和消防局維持提供。據相關機構統計，該市目前年暴力犯罪 案件有大約381件，財產犯罪案件約818件，即每年每千名居民中發生暴力犯罪近七件，財產犯罪案件近15件。