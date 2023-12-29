博奕集團大投資 度假村美食攬客

位於高地市印地安保護區的美西最大賭場之一Yaamava近年持續擴張，相應帶動了高地市的經濟發展。賭場近年來投巨資完善內部設施並擴大業務規模，集博彩、娛樂和美食及酒店運營於一身，成為南加 州地區豪華賭場度假村之一。

近年來Yaamava賭場分階段投資 逾10億元，增加內部酒吧設施、禮品零售店、建設擁有逾400個客房的17層酒店，還增建娛樂中心等，即使在疫情大流行期間也未停止投資建設步伐。資料顯示，2021年Yaamava業者向賭城棕櫚賭場度假村（Palms Casino）投資6億5000萬元，成為該賭場度假村中首個印第安原住民所有者。

賭場印地安部落業主San Manuel Band of Mission Indians，還投資南加橙縣的豪華度假村市場，收購了在海濱城市達納角（Dana Point）的一座豪華度假村40%的股權，該度假村名為Waldorf Astoria Monarch Beach Resort & Club ，是五星級標準，擁有400間客房，佔地162畝，座落在太平洋海岸公路（PCH）對街。