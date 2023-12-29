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新機場加持 高地市造鎮吸引居民

記者啟鉻／聖伯納汀諾縣報導

南加內陸高地市（Highland）緊鄰美西規模最大賭場之一Yaamava，隨著賭場近年積極擴展，高地市也借著契機，推出一項自2021年至2029年的八年住房開發計畫，希望更多居民進駐，同時吸引投資，促進城市繁榮。

在市府網站上，專門製作以「不動產和搬遷」（Real Estate and Relocation）為主題視頻，向外界介紹市區的房屋類型包括獨立屋、聯排屋及其它可負擔住宅。這裡有著山麓社區美景，有著設施完善的封閉社區，住宅價格很有競爭力。

根據市府提供資訊，該市處在加州經濟增長最快的內陸區域之一，交通靠近210號、10號、215號等高速路及其它主要交通要道，方便外來者居住、訪問、經商及工作，而且還有多樣的住房選擇和可負擔性，特別實用宜居，適合多樣化的勞動力，大片的空地為商業、住宅開發及工業發展提供了有競爭力機會。

高地市以往被很多開發者忽視，現在的區域位置引起了更多投資者興趣，主要包括市區附近正在擴建中的聖伯納汀諾國際機場，對該市及周邊具有戰略價值。市區Base Line Rd.走廊的新市中心商業機會正在增加。

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