我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「近萬平方呎、6臥室」金山今年最貴豪宅 3450萬元出售

本田宣布召修全球450萬輛車 燃油幫浦出包恐釀熄火

1屋住70年 投資傳奇孟格：豪宅對孩子無益

記者趙健／綜合報導
孟格說，住在豪華的房子裡對孩子們沒有好處。（取才自CNBC）
孟格說，住在豪華的房子裡對孩子們沒有好處。（取才自CNBC）

股神巴菲特好友、波克夏集團副董事長孟格(Charlie Munger)日前在加州的一家醫院安詳離世，享年99歲。孟格生前在南加州聖塔芭芭拉縣（Santa Barbara）一個海濱小鎮居住超過70年，他在接受採訪時解釋了他和好友巴菲特都不願搬家的原因。

孟格是巴菲特（Warren Buffett）長期的商業夥伴，他推崇的「價值投資」理念讓他受到許多華人的追捧。多年來，他通過波克夏投資集團(Berkshire Hathaway)對卡夫亨氏（Kraft Heinz）、可口可樂、美國银行等知名品牌進行了大量投資。

孟格還在洛杉磯市創立了Munger Tolles & Olson律師事務所，曾經營「洛杉磯日報」（Los Angeles Daily Journal），以及巴沙迪那市的魏斯可金融公司 (Wesco Financial Corporation）。據「富比世」的數據，截至今年11月28日，孟格的身價為26億美元。

在去世前的兩周，孟格接受了CNBC電視台的採訪，談到了他在過去70年一直住在同一個房子的原因。孟格說，「基本的房子」具有實用性，而更大的房子可以幫助你招待更多的人，但僅此而已。

孟格說，擁有一座巨型豪宅的缺點是：如此炫耀財富可能會鼓勵孩子們「過得奢華」。「巴菲特和我都在同一所房裡居住了很多很多年，我們都考慮過更大更好的房子。我有很多孩子，所以這也是合理的。但我仍決定放棄看起來像威徹斯特公爵之類的生活，我是故意這麼做的……我認為這對孩子們沒有好處。」

據地產網站Dirt報導，孟格在1940年代服役美國陸軍航空兵團期間，搬來洛杉磯地區。多年來一直居住在南加州蒙特西托（Montecito）的海濱社區Sea Meadow，他也是該社區的開發者之一。這個佔地22英畝的社區有時被稱為「孟格村」，設有門控和私人保安，住戶可享受私人海灘和泳池。此外，孟格還在巴沙迪那市（Pasadena）和洛杉磯市漢考克公園（Hancock Park）擁有房產。

洛杉磯 巴菲特 加州

上一則

南加暴雨水災 范杜拉縣山洪 懷尼米港疏散

下一則

柑縣台美商會 年終感恩歡聚

延伸閱讀

投資家：你應去除身邊的「毒人」 以免阻礙成功路

投資家：你應去除身邊的「毒人」 以免阻礙成功路
人物／孟格傳奇 沒有他的影響，就沒有股神巴菲特

人物／孟格傳奇 沒有他的影響，就沒有股神巴菲特
人物／孟格傳奇 金句箴言「很簡單，錢要花得比賺的少」

人物／孟格傳奇 金句箴言「很簡單，錢要花得比賺的少」
孟格捐款大學建築 附上藍圖 怪要求

孟格捐款大學建築 附上藍圖 怪要求
黑白集／孟格與媽祖 兩岸危機一葉知秋

黑白集／孟格與媽祖 兩岸危機一葉知秋
投資傳奇人物孟格中國情緣深 愛讀孔子 投資中企超20年

投資傳奇人物孟格中國情緣深 愛讀孔子 投資中企超20年

熱門新聞

性侵學生的杰奎琳·馬，曾被評為度最佳教師之一。（NBC 7）

南加「最佳」華女教師性侵年幼學生 觀看洗澡 指導性行為

2023-12-18 16:03
在邊境上的中國走線人。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱中國富人花120萬走線 原因令人淚崩...

2023-12-13 22:13
上面顯示了2021年1月的股票交易。（李女士提供）

華女因這一疏忽 年末收國稅局巨額帳單

2023-12-19 21:34
亞馬遜顯示包裹以送到的照片，結果完全不是Tina的家。(讀者提供）

華人亞馬遜被駭 賊用這招下隱藏訂單 事主難發現

2023-12-17 19:21
屋內被盜賊翻得一片狼籍。（雅頌提供）

華人家遭3賊入侵 名貴手表、飾品全丟 損失超萬元

2023-12-18 16:19
大量走線人等待非盈利組織的救濟。（記者陳開／攝影）

邊境直擊／中國走線人被關荒漠拘留營 生存臨嚴峻挑戰

2023-12-18 14:25

超人氣

更多 >
位居收入排行榜頂端1% 退休後社安金拿多少？

位居收入排行榜頂端1% 退休後社安金拿多少？
60歲以上 最需要這一類食物

60歲以上 最需要這一類食物
55元滑雪外套 比名牌更好…輕盈保暖又防水 3萬多人愛了

55元滑雪外套 比名牌更好…輕盈保暖又防水 3萬多人愛了
捷克大學生弒父後到校大開殺戒 槍擊14死25傷

捷克大學生弒父後到校大開殺戒 槍擊14死25傷
烘乾床單老捲成一圈？用這個小幫手就解決

烘乾床單老捲成一圈？用這個小幫手就解決