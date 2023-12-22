1屋住70年 投資傳奇孟格：豪宅對孩子無益

孟格說，住在豪華的房子裡對孩子們沒有好處。（取才自CNBC）

股神巴菲特 好友、波克夏集團副董事長孟格(Charlie Munger)日前在加州 的一家醫院安詳離世，享年99歲。孟格生前在南加州聖塔芭芭拉縣（Santa Barbara）一個海濱小鎮居住超過70年，他在接受採訪時解釋了他和好友巴菲特都不願搬家的原因。

孟格是巴菲特（Warren Buffett）長期的商業夥伴，他推崇的「價值投資」理念讓他受到許多華人的追捧。多年來，他通過波克夏投資集團(Berkshire Hathaway)對卡夫亨氏（Kraft Heinz）、可口可樂、美國银行等知名品牌進行了大量投資。

孟格還在洛杉磯 市創立了Munger Tolles & Olson律師事務所，曾經營「洛杉磯日報」（Los Angeles Daily Journal），以及巴沙迪那市的魏斯可金融公司 (Wesco Financial Corporation）。據「富比世」的數據，截至今年11月28日，孟格的身價為26億美元。

在去世前的兩周，孟格接受了CNBC電視台的採訪，談到了他在過去70年一直住在同一個房子的原因。孟格說，「基本的房子」具有實用性，而更大的房子可以幫助你招待更多的人，但僅此而已。

孟格說，擁有一座巨型豪宅的缺點是：如此炫耀財富可能會鼓勵孩子們「過得奢華」。「巴菲特和我都在同一所房裡居住了很多很多年，我們都考慮過更大更好的房子。我有很多孩子，所以這也是合理的。但我仍決定放棄看起來像威徹斯特公爵之類的生活，我是故意這麼做的……我認為這對孩子們沒有好處。」

據地產網站Dirt報導，孟格在1940年代服役美國陸軍航空兵團期間，搬來洛杉磯地區。多年來一直居住在南加州蒙特西托（Montecito）的海濱社區Sea Meadow，他也是該社區的開發者之一。這個佔地22英畝的社區有時被稱為「孟格村」，設有門控和私人保安，住戶可享受私人海灘和泳池。此外，孟格還在巴沙迪那市（Pasadena）和洛杉磯市漢考克公園（Hancock Park）擁有房產。