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2年前買太貴 …舊金山房產賣家 1/8虧損脫手

編譯組／綜合報導
根據房地產經紀公司「Redfin」最新數據，今年8-10月期間，舊金山與聖馬刁縣出售房屋賣家中、有超過13%出現虧損。(取材自臉書)
根據房地產經紀公司「Redfin」最新數據，今年8-10月期間，舊金山與聖馬刁縣出售房屋賣家中、有超過13%出現虧損。(取材自臉書)

歸咎於貸款利率，灣區舊金山與半島地區有八分之一的房地產市場賣家，正承擔虧損。疫情購屋熱潮期間，利率上升已將房價自歷史高點拉低，部分於2021與2022年在房市頂峰買房的賣家、被迫接受低於買房價格的賣價。

根據房地產經紀公司「Redfin」最新數據，今年8-10月期間，舊金山與聖馬刁縣出售房屋賣家中、有超過13%出現虧損，此一比例約為全國數字的4倍。這個地區的典型虧損為12萬2500元。

Redfin資深經濟學家布卡里(Sheharyar Bokhari)指出，那些虧本售屋的人，賣房通常是出於必要，他們可能正在經歷失業、離婚或其他人生事件，不允許有時間等待房市好轉，搬家是因為不得不搬家。

近來賣房獲利的一名屋主是女演員茱莉亞羅勃茲(Julia Roberts)，2020年1月房價開始飆漲之前，以830萬元買進擁有六個房間的舊金山維多利亞式房屋；今年10月，她以1125萬元售出房屋。布卡里表示，如同羅勃茲，大部分賣房的人，都獲得不錯收益。

在南灣，僅有3%賣家虧損、通常損失約為10萬元。在東灣，約4%賣家接受房屋售價低於當初買價、虧損中位數為5萬元。

布卡里將舊金山與半島賣家虧損比例較大、導因於該地區有較多昂貴房地產、價格在房市昌盛時期飆漲至高點，之後利率上漲擠壓買家，並在房市降溫時、房價跌幅最大。

「加州房地產經紀人協會」數據顯示，今年10月，聖馬刁縣獨棟房屋中位數價格為210萬元，比2022年4月當地市場房價峰值下跌約13%，當時房價中位數突破240萬元。舊金山房價跌幅更大，房價下跌20%至165萬元。整個灣區10月房價中位數、比房價高峰下跌15%至127萬元。

不過，儘管經濟低迷，半島房地產經紀人拉蒙(Jeff LaMont)表示，他仍見到一些賣家收到多達15份報價，其中許多報價都高出要價。他認為，現在仍是賣方市場。

然而，許多潛在買家仍持觀望態度，不願放棄房價近期飆漲之前、已鎖定較低房貸利率。矽谷房產經紀人波普翰迪(Mary Pope-Handy)表示，有時新貸款利率會導致每月房貸付款額增加數千元，讓買家更加猶豫。

因此，市場上房屋庫存仍緊張。但可能有緩解機會。房地美(Freddie Mac)日前公布貸款利率連續第五周下跌、典型房貸平均利率於10月底接近8%後、降至7.22%。

部分經濟學家預測，隨著通膨降溫，利率可能於明年持續下跌，但很少人預測利率會返回到疫情期間刺激市場的歷史低點，2020年12月利率觸及2.67%低點。房地美首席經濟學家哈特(Sam Khater)聲明指出，目前利率走勢，對潛在買房人士來說，是一個令人鼓舞的發展。

利率 房價 舊金山

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