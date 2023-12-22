房市前線／有效解決房客驅逐激增 考驗執政者

疫後加州房客驅令解禁後，各地面臨著驅逐事件激增狀況，類似案件數量甚至超越疫情 前水平。有機構對法院數據統計顯示，儘管州府付出很大努力，但驅逐案提告數量仍大大增加。不僅重新引發房東 和房客維權者間的隔空交火，更凸顯租賃市場和法律體系中的脆弱性。

疫情大流行期間實施的驅逐房客禁令，為房客提供暫時庇護，避免經濟下行期間可能出現的大批房客流離失所。州府甚至推出巨量房租援助計畫。然而，隨著驅逐房客禁令結束，驅逐案激增顯示房客和房東面臨的問題並不容易解決。

從地理上看，房客驅逐禁令解除在各地影響不同。有些地區如寇恩、范杜拉等截至8月，案件數量仍略低於疫情前水平。但像大城市，如洛杉磯，驅逐事件正在劇烈增長。

一般認為，當下驅逐房客事件激增原因多方面。站在房東立場，長時間驅逐禁令使得房客不支付租金 ，房東面臨極大的房貸還款與地稅等壓力，因此不得不在驅令取消後，立即趕走欠租房客以尋找新房客。而州府租金援助計畫有一堆問題，使許多面臨逼遷的房客仍擺脫不了財務困境。此外，高通膨進一步加劇房客的生活成本等，都是關鍵。

驅逐案的法律程序，對房客和法院系統來說是一項挑戰。法院面臨案件激增，可能導致其它案件的延遲。房客維權團體指出，正式的驅逐案提告，可能無法完全呈現實際情況；因為房客可能因口頭的訴訟威脅，就被迫搬離。

房東維權協會的說法是，提起驅逐訴訟通常是最後手段。大多數房東更願意與租戶合作，尋找雙方都有利的協商解決方案。驅逐的程序對房東來說不但繁瑣，還涉及法律複雜性和潛在的聲譽損害。

有房東就沒有採取走司法程序強制驅逐房客辦法，而是選擇雙方協商。曾採訪過的一位房東認為，房客繳不起的房租她可以免除，雖然損失10萬元，但若走法律程序，過程很複雜，損失部分就當做了慈善。從另一方面看，疫情期間房屋也升值不小，從投資回報角度看，她並沒有損失多少。

但這類房東可遇不可求，有專家認為，州府必須考慮延長和加強租金援助計畫、簡化法律程序，以及實施對應政策防止不公正驅逐事件發生，不過實務上，單靠這些恐也無法解決根本問題。

解決此困境理論上可以很簡單，就是想辦法讓房客付錢，但房客付不出錢牽涉複雜，包括經濟就業、大環境等面向，加州立場又傾向不希望讓房客變成遊民，因此，如何保護房客和又能兼顧房東權益，考驗執政者智慧。