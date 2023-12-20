有效節稅 專家分享攻略

洛杉磯克勤會計師事務所共同創辦人楊逸凡會計師。（記者楊青╱攝影）

洛杉磯 克勤會計師事務所共同創辦人楊逸凡，日前在世界日報年終稅務理財講座主講「多事之年，美中財經關係走向」，分析2023年新稅法，預測明年稅法影響時表示，做好年底稅務規畫，考慮利用稅務規畫延遲收入或替代因稅改法案條款而失去的扣除項，審查短期收入帳戶，對合適的預收款項進行自動方法變更，延遲收入，都是合理合法省稅的有效方案。

一些跟納稅人比較有關的具體稅種沒有根本改變，但是隨著通貨膨脹的調整，一些基點有了增加。比如說資本利得稅分為長期和短期。短期資本利得稅與普通所得稅的稅率是相同的，長期資本利得稅通常是20%，但在實際計算時則分為0、15%和20%，總收入少於4萬7000元資本利得稅為零；但長期資本利得稅在歐巴馬期間增加3.8%的附加稅，對於投資 收入較多的人來說，其利得稅最高稅率變成了20%再加上3.8%，甚至還要加上0.9%的相關附加稅，包括買賣股票、房地產、股息、利息都算投資收入。

楊逸凡會計師表示，年底之前控制好自己的收入非常重要，在合法合理的基礎上少繳稅或者免繳稅，年終前都要及時做好調整。

贈與方面，免稅額從2022年的1萬6000元變成2023年的1萬7000元，2024為1萬8000元。如果納稅人都是美國人，他們之間的贈與沒有限制，但當一個美國的先生贈與非美國人太太時， 2023年年免稅限額為17萬5000元 ，2024年為18萬5000元。

加州 不徵遺產稅，但加州人仍需要接受聯邦遺產稅。2023年聯邦遺產免稅額為1292萬元，2024年增加到1360多萬元。

海外賺取的收入，每年中的一定的數字是免稅的，2023年為12萬元，2024年是12萬6400元。

楊逸凡提醒，兒童地稅額、受扶養人地稅額、慈善捐贈的減免、三個或三個孩子以上的抵稅額、大學孩子幫助家庭的勤工儉學轉換抵稅，都可以合法運用，幫助減稅。講座詳見連結：http://tinyurl.com/47ybyprt。