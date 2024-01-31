韓流天王Rain1家4口住爾灣社區 房價4年漲1倍

華人在洛杉磯偶遇Rain、金泰希一家四口。(取材自微博)

南加華人近日在洛杉磯偶遇韓國明星Rain和金泰希一家四口，引網友熱議。 房產經紀透露，這對明星夫婦在美國的家位於橙縣爾灣市（Irvine），所在社區的平均房屋價格在過去四年飆漲近一倍。

相戀十餘年的Rain和金泰希一直被稱為韓國娛樂圈的「金童玉女」，於2017年在韓國首爾完婚。根據韓國電視台tvN的報導，這對明星夫婦於2019年在加州 爾灣市置業，其經紀公司並未具體說明他們選在該地購房的原因，只表示這是出於個人考量。當時的房屋價格約為200萬美元。

據地產經紀胡瀚文透露，Rain和金泰希一家四口所居住的社區位於爾灣市東北部，靠近133號、241號州立公路和5號高速公路，是一處保安森嚴的新社區。 根據地產網站Redfin數據，截至2023年10月，該社區的房價 中位數為150萬美元，較去年同期上升了22%，比2019年增長了91%。

胡瀚文表示，該社區建築風格多種多樣，包括獨棟住宅，聯排別墅和公寓，曾於2019年被評為「年度村莊」。 社區周邊設施齊全，包括多所學校、購物中心、醫療機構，不遠處的爾灣光譜中心（Irvine Spectrum），是橙縣最受歡迎的購物目的地之一。 另外，社區距離新港海灘（Newport Beach）和拉古納海灘（Laguna Beach）僅20分鐘車程 。

社區住戶子女可就讀爾灣聯合學區（Irvine Unified School District），包括Portola High School、Beacon Park School (K-8)、University High School、Portola High School和Northwood High School，這些學校的數學和閱讀表現遠超加州平均水平，在加州公立學校中排名前5%。

此外，附近還有一些頂尖的私立學校，包括Accelerator School Raleigh、Pacific Academy和Aronoff Preschool 。 醫療設施方面，爾灣擁有一些知名醫院，如霍格醫院（Hoag Hospital Irvine），以及連續21年被U.S. News&World Report評為美國最佳醫院之一的爾灣加大 醫療中心（UCI Medical Center）。