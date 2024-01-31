我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鮑爾說3月不降息 道指大跌317點

保持腸道健康 這位營養專家每周吃30種植物

韓流天王Rain1家4口住爾灣社區 房價4年漲1倍

記者趙健／洛杉磯市報導
華人在洛杉磯偶遇Rain、金泰希一家四口。(取材自微博)
華人在洛杉磯偶遇Rain、金泰希一家四口。(取材自微博)

南加華人近日在洛杉磯偶遇韓國明星Rain和金泰希一家四口，引網友熱議。 房產經紀透露，這對明星夫婦在美國的家位於橙縣爾灣市（Irvine），所在社區的平均房屋價格在過去四年飆漲近一倍。

相戀十餘年的Rain和金泰希一直被稱為韓國娛樂圈的「金童玉女」，於2017年在韓國首爾完婚。根據韓國電視台tvN的報導，這對明星夫婦於2019年在加州爾灣市置業，其經紀公司並未具體說明他們選在該地購房的原因，只表示這是出於個人考量。當時的房屋價格約為200萬美元。

據地產經紀胡瀚文透露，Rain和金泰希一家四口所居住的社區位於爾灣市東北部，靠近133號、241號州立公路和5號高速公路，是一處保安森嚴的新社區。 根據地產網站Redfin數據，截至2023年10月，該社區的房價中位數為150萬美元，較去年同期上升了22%，比2019年增長了91%。

胡瀚文表示，該社區建築風格多種多樣，包括獨棟住宅，聯排別墅和公寓，曾於2019年被評為「年度村莊」。 社區周邊設施齊全，包括多所學校、購物中心、醫療機構，不遠處的爾灣光譜中心（Irvine Spectrum），是橙縣最受歡迎的購物目的地之一。 另外，社區距離新港海灘（Newport Beach）和拉古納海灘（Laguna Beach）僅20分鐘車程 。

社區住戶子女可就讀爾灣聯合學區（Irvine Unified School District），包括Portola High School、Beacon Park School (K-8)、University High School、Portola High School和Northwood High School，這些學校的數學和閱讀表現遠超加州平均水平，在加州公立學校中排名前5%。 

此外，附近還有一些頂尖的私立學校，包括Accelerator School Raleigh、Pacific Academy和Aronoff Preschool 。 醫療設施方面，爾灣擁有一些知名醫院，如霍格醫院（Hoag Hospital Irvine），以及連續21年被U.S. News&World Report評為美國最佳醫院之一的爾灣加大醫療中心（UCI Medical Center）。

根據Redfin數據，今年起，包括爾灣市在內的橙縣安那罕大都會市房價開始迅速回升。 該地區9月份的房價以14.2%的漲幅，成為全美房價中位數年漲幅最大的地區；其中，爾灣市的房價中位數已達140萬美元，成為加州房價最高的地區之一。

橙縣爾灣市房價飆漲，韓國明星Rain一家四口也選這區住，圖為爾灣一處知名社區。（...
橙縣爾灣市房價飆漲，韓國明星Rain一家四口也選這區住，圖為爾灣一處知名社區。（取自Villages of Irvine官網）
爾灣知名社區中的房屋內景參考。（取自Villages of Irvine官網）
爾灣知名社區中的房屋內景參考。（取自Villages of Irvine官網）
爾灣市的房價中位數已達140萬美元，成為加州房價最高的地區之一。（取自Villa...
爾灣市的房價中位數已達140萬美元，成為加州房價最高的地區之一。（取自Villages of Irvine官網）

爾灣加大 房價 加州

上一則

「將亞裔從地球上抹去」洛城男威脅發動大規模槍擊

延伸閱讀

哪些社區禁中國公民投資？百人會推數據圖

哪些社區禁中國公民投資？百人會推數據圖
加州遊民18萬人全美最多 南加縣市排名進前10

加州遊民18萬人全美最多 南加縣市排名進前10
紐森化石燃料政策太嚴苛 雪佛龍大砍投資

紐森化石燃料政策太嚴苛 雪佛龍大砍投資
橙縣聖誕遊行 台灣隊展現風采

橙縣聖誕遊行 台灣隊展現風采
美國中華知青聯合會11周年 多族裔文藝匯演

美國中華知青聯合會11周年 多族裔文藝匯演
曲怡文赴白宮 談布碌崙南區民生

曲怡文赴白宮 談布碌崙南區民生

熱門新聞

死者的孩子就在旁邊，用手機拍攝父親被槍殺的一瞬。（FOX5）

亞裔女家中養雞 被鄰居投訴HOA 竟開槍射殺對方

2024-01-29 20:12
Bryn Spejcher吸食大麻引精神病發作，連刺男友108刀致對方死亡。（范杜拉縣地方檢察官辦公室）

南加女108刀刺死男友 法官判無需入獄 原因是...

2024-01-24 14:14
豪宅內一群人被戴上手銬，站在戶外露台。（取自KTLA5）

南加閒置豪宅遭百人占領 夜夜笙歌三個月 鄰居叫苦

2024-01-27 17:40
格蘭那達山社區，一家四口中槍身亡。（KTLA5）

洛杉磯人倫慘劇 八旬男槍殺妻子、子女後自殺

2024-01-29 14:23
黑色SUV周圍滿是彈殼。（畫面取自KTLA電視台）

南加沙漠發生6死槍殺案 現場滿地彈殼 屍體死狀慘

2024-01-24 23:49
洛杉磯大飯店如今變成遊民收容所，讓這裡的租客損失慘重。（谷歌地圖）

高檔酒店變遊民收容所 中國富豪建商又被告

2024-01-29 18:26

超人氣

更多 >
高舉血淋淋塑膠袋…男「斬下親父頭顱」還拍片 疑因痛恨美政府引殺機

高舉血淋淋塑膠袋…男「斬下親父頭顱」還拍片 疑因痛恨美政府引殺機
谷歌工程師殺妻案 友：曾羨慕陳立人夫婦在灣區早早穩定下來

谷歌工程師殺妻案 友：曾羨慕陳立人夫婦在灣區早早穩定下來
幫送外賣途中聽到槍響 芝加哥53歲華人廚師身中多槍身亡

幫送外賣途中聽到槍響 芝加哥53歲華人廚師身中多槍身亡
裴洛西要抗議者「回去中國」 舊片在社群網站引熱議

裴洛西要抗議者「回去中國」 舊片在社群網站引熱議
北大生弒母案 吳謝宇死刑伏法 未申請會見親屬

北大生弒母案 吳謝宇死刑伏法 未申請會見親屬