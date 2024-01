韓流天王Rain1家4口住爾灣社區 房價4年漲1倍

華人在洛杉磯偶遇Rain、金泰希一家四口。(取材自微博)

南加華人近日在洛杉磯偶遇韓國明星Rain和金泰希一家四口,引網友熱議。 房產經紀透露,這對明星夫婦在美國的家位於橙縣爾灣市(Irvine),所在社區的平均房屋價格在過去四年飆漲近一倍。

相戀十餘年的Rain和金泰希一直被稱為韓國娛樂圈的「金童玉女」,於2017年在韓國首爾完婚。根據韓國電視台tvN的報導,這對明星夫婦於2019年在加州 爾灣市置業,其經紀公司並未具體說明他們選在該地購房的原因,只表示這是出於個人考量。當時的房屋價格約為200萬美元。

據地產經紀胡瀚文透露,Rain和金泰希一家四口所居住的社區位於爾灣市東北部,靠近133號、241號州立公路和5號高速公路,是一處保安森嚴的新社區。 根據地產網站Redfin數據,截至2023年10月,該社區的房價 中位數為150萬美元,較去年同期上升了22%,比2019年增長了91%。

胡瀚文表示,該社區建築風格多種多樣,包括獨棟住宅,聯排別墅和公寓,曾於2019年被評為「年度村莊」。 社區周邊設施齊全,包括多所學校、購物中心、醫療機構,不遠處的爾灣光譜中心(Irvine Spectrum),是橙縣最受歡迎的購物目的地之一。 另外,社區距離新港海灘(Newport Beach)和拉古納海灘(Laguna Beach)僅20分鐘車程 。

社區住戶子女可就讀爾灣聯合學區(Irvine Unified School District),包括Portola High School、Beacon Park School (K-8)、University High School、Portola High School和Northwood High School,這些學校的數學和閱讀表現遠超加州平均水平,在加州公立學校中排名前5%。

此外,附近還有一些頂尖的私立學校,包括Accelerator School Raleigh、Pacific Academy和Aronoff Preschool 。 醫療設施方面,爾灣擁有一些知名醫院,如霍格醫院(Hoag Hospital Irvine),以及連續21年被U.S. News&World Report評為美國最佳醫院之一的爾灣加大 醫療中心(UCI Medical Center)。