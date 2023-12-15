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農場、自然風光 門尼菲吸引電影取景

記者啟鉻／河濱報導
工人正在施工。（記者啟鉻／攝影）
工人正在施工。（記者啟鉻／攝影）

門尼菲市於2023年4月間，宣布與內陸帝國影片服務（Inland Empire Film Services）機構合作，成立了Menifee Film Office。目的就是推動城市經濟發展及讓城市也參與到電影產業。辦公室設立簡化影片申請拍攝流程服務，並盡可能提供更多選擇。

據河濱縣府資訊，2022年河濱縣各地因拍攝各類型電視片、影片中賺取的總收入在千萬元左右。門尼菲市也看好這個市場，邀請商業片拍攝、電視及影片等能在該市取景。其實，早在此之前，部分好萊塢影片在門尼菲地區取景拍攝。

門尼菲市區有大片開放農田、大學校園風景和古董車博物館，這些都可以成為一些電影取景地點。該市也在建立一個拍攝地點檔案，其中列出市區提供理想拍攝地點，比如San Jacinto College以及Menifee Valley Campus，還有展示骨董車的Motte Historical Car Museum ,以及Wickerd Farm等。

值得一提的是Wickerd Farm，自1904年以來農場風貌就一直沒有怎樣變化過，面積超過45畝，山上種植松樹、養蜜蜂、舉辦婚禮、徒步健行和其它各種節慶活動的地方。主人Wickerd說，這裡充滿了松樹的氣味，讓很多人喜歡。有小山的風景，有不少健行步道，還有各種形狀岩石形成的歷史遺跡，很希望有人能到這裡拍攝。

市府表示，目前門尼菲市還沒有設立吸引拍攝影片的收入門檻。市府也希望與市區物業擁有者合作，是否願意將物業納入拍攝取景地。

在建的門尼菲市中心購物休閒娛樂廣場。（記者啟鉻／攝影）
在建的門尼菲市中心購物休閒娛樂廣場。（記者啟鉻／攝影）
門尼菲聯合學區。（記者啟鉻／攝影）
門尼菲聯合學區。（記者啟鉻／攝影）
市中心寬闊街路。（記者啟鉻／攝影）
市中心寬闊街路。（記者啟鉻／攝影）
門尼菲市政廳。（記者啟鉻／攝影）
門尼菲市政廳。（記者啟鉻／攝影）
進入市政廳可見市區全景圖。（記者啟鉻／攝影）
進入市政廳可見市區全景圖。（記者啟鉻／攝影）

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