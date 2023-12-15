門尼菲亞太裔占比第3大 華人居民增多

門尼菲市近年來開發多個住宅建案。（記者啟鉻／攝影）

門尼菲市（Menifee）雖然城市僅僅建立十餘年，但社區的歷史要追溯1800年代。構成城市的三個主要社區是Quail Valley、Sun City以及Romoland。目前市區亞太裔居民占比13%左右。近年來，華人居民逐漸增多。

門尼菲市位於南加州 Menifee Valley中心區域。於2008年正式建市，市名Menifee來自一名當地礦工的名字Luther Menifee Wilson。城市主要有三個社區構成，即鵪鶉谷（Quail Valley）、太陽城（Sun City ）以及羅摩地（Romoland）。目前市區居民以白人為主，其次是拉丁裔，亞太裔是第三大族群。華人居民的比例在近年逐漸上升。

社區構成中年代最久的是鵪鶉谷社區，最初建立時間要追溯到1891年。一位叫庫珀（Charles Cooper)的富人與夥伴們購得3000畝土地，用於打獵娛樂用途，這裡成為獵殺鵪鶉、野兔和鴿子的圍獵場。1920年代，這裡經營會所名為Lake Elsinore Lodge，也是娛樂項目，包括網球場、馬術馬廄、和一個大游泳池。1947年，庫珀的兒子將這個地方命名為Quail Valley County Club，並設置了圍欄，入口處有警衛設施，還組織各種與社區密切關係的活動。到了1970年代，這裡就很少有活動了，鄉村俱樂部及設施也不再使用。

羅摩地社區始於1924年的一個農場Romola Farms，面積四至五畝，種植無花果樹。

太陽城社區建立稍晚。一名叫蘭德（Richard Rand）的土地開發商，1957年在這裡推廣一個社區項目，稱為蘭德谷（Randsdale），買下了一個農場Newport Ranch。在農場土地上建起了一個小型汽車旅店和辦公室。幾年後，另一個叫韋伯（Del Webb）的人也來到這裡，帶來全新的退休 社區概念。韋伯已經在亞利桑納州建立了Sun City退休社區，於是也想在南加 州開一個。