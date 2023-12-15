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門尼菲房價低 人口增長全美第9快

記者啟鉻／河濱報導

南加內陸河濱縣門尼菲市（Menifee)日前獲評全美在2017年至2022年人口增長最快地區之一，位列全美第九位，也是加州該項同比第一名。建市十餘年，市區生活設施迅速完善，房價較低，吸引居民尤其是年輕家庭進駐。

門尼菲市位於內陸大型人工水庫鑽石谷湖（Diamond Valley Lake）的北部，根據地產資訊平台Zillow數據，目前該市房價中位數稍比55萬元多一點。根據Redfin的資訊，門尼菲市房價中位數是55萬元。

儘管城市房價不高，但該市競爭相對激烈，若有掛牌出售房屋，一般會平均收到三個報價，大約不到一個月就可售出，售價最終會比要價高出約2%。

與周邊城市比較，根據Redfin數據，坦密庫拉市（Temecula)房價中位數是73萬7500元；艾辛諾湖市（Lake Elsinore）是57萬8000元；峽谷湖市（Canyon Lake）是63萬7500元；茉莉塔市（Murrieta）是61萬8500元。比較來看，門尼菲在周邊城市中房價相對比較低。

從該市各項設施來看。據華裔土木工程師吳先生介紹，由於門尼菲建市至2023年僅15年，城市很多基礎設施都是新開發建設的，城市擴張很快，也有充分發展空間。城市有了好的基礎，未來發展會把握更多機遇。門尼菲市的市中心就在市政廳附近，新建的市府大樓座落在Haun Professional Center廣場上，令人感到高大上的氣勢。

市政廳與門尼菲聯合學區距離很近。在市中心主要街口新港路（Newport Rd.）與豪恩街（Haun Rd）交會處，周邊都是近年開發的商業廣場。而沿著主街新港路向南延伸，兩邊更是有多個商業購物廣場，而且市中心區休閒購物廣場餐飲娛樂設施已進入峻工階段。

根據市府都市計畫委員會工作人員潔西卡提供資訊，已經建成的市區購物餐飲廣場就有近十個，正在建設的還有近五個。在建住房項目就有25個，預計2025年前完成逾４萬套住宅。潔西卡說，城市很年輕，各項設施完善中。所以房價較低，生活設施日趨完善，這些足以對很多人產生誘惑力。而這個城市打出的城市標誌及目標就是「New. Better. Best.」(新、較好、最好）。

門尼菲是一個年輕的城市，居民平均年齡只有36歲，平均家庭年收入接近11萬元，目前市區人口已經超過11萬1000人。該市不僅是加州近年發展最快城市之一，也是商業環境友善城市，因此可以保證有六成18歲至44歲的居民在市區就業

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