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聖荷西中資大樓 爆拖欠款項

編譯組／綜合報導
位在聖荷西市中心住房大樓因開發商涉及HOA欠款，可能面臨拍賣程序。(取材自Google Map)
位在聖荷西市中心住房大樓因開發商涉及HOA欠款，可能面臨拍賣程序。(取材自Google Map)

由總部位在中國房地產公司所建造的聖荷西市中心住宅大樓，其公司老闆涉及灣區詐欺案，並可能因拖欠款項，因而面臨喪失抵押品贖回權的拍賣法律程序。

「聖荷西水星報」報導，根據聖他克拉拉縣辦公室（Santa Clara County Recorders' office）檔案文件，關聯拖欠款項的房產位在聖荷西市中心地址：188 West St. James Street。總部位在中國的房地產公司「Z&；L Properties」開發此處的兩座住房大樓，公司執行長張力（Zhang Li）則捲入舊金山因涉嫌詐欺與回扣而引發的聯邦刑事案件。

位在聖荷西市中心住房雙層高樓共有640個住房單位、每座塔樓包含320間住房。完成這個建設項目之後，Z&；L決定嘗試銷售在West St. James Street與Terraine Street西邊塔樓的獨立公寓；位在West St. James Street與North San Pedro Street東塔住房大樓仍空置。

房地產紀錄顯示，拖欠款項原因是未向房主協會（homeowners association，簡稱HOA）支付西塔未售出公寓的會費。土地使用諮詢公司「Silicon Valley Synergy」主管施特勒（Bob Staedler）表示，Z&；L無法解決HOA付款問題，令人無法置信。

公寓出售後，新屋主有責任支付所購買住房單位的房主協會費用。文件顯示，房地產公司已成功售出西塔的數十間公寓。Z&；L則須負責支付已完工但尚未售出公寓的房主會費。然而，Z&；L已違法拖欠至少十間公寓HOA費用。

根據188 West St. James房主協會提交違約通知，有關未售出公寓相關違約通知內容：「若房產因拖欠款項而被取消抵押品贖回權，則可在不經任何法庭訴訟情況下，出售該房產。」

Z&；L Properties也未能向多家分包商支付與雙塔建築相關的建築工程或其他費用。

Z&；L Properties在聖荷西市中心其他地點建案項目包括：252 N. First St. 兩棟高層住房大樓與一座歷史悠久教堂改建。兩個項目都尚未建造完成，也尚未對教堂進行任何翻修工程。此外，還有一處前身是地址位在70 S. Almaden Ave.灰狗巴士終點站的兩座住房大樓，項目已被延遲並待售中。

Z&；L Properties計畫出售位在188 West St. James的兩棟塔樓，但預計今年不會進行交易。目前正尋求出售，以協助籌集現金償還房地產債務。

施特勒認為，Z&；L Properties可出售資產以償還HOA債務或其他義務，例如翻修舊教堂。若公司選擇不如此做，法院將可能對他們進行嚴厲制裁。有關違約通知，加州 HOA可取消抵押品贖回權並出售房產，以收回未付與違約相關其他費用。

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