房價低、距離近…灣區民眾搜尋房源 最愛沙加緬度

數據顯示，加州州府所在地點的沙加緬度，是灣區居民考慮購房的熱門都會區。(取材自加州州長辦公室臉書)

當北加州灣區 居民搜尋所在地點以外的住房時，大部分人不會考慮太遠地方。根據房地產 經紀網站「Redfin」近來發布報告，舊金山 都會區居民在網上搜尋沙加緬度地區房源的潛在購屋人數，多過其他任何地方。

舊金山都會區大部分房屋搜尋者、Redfin定義為自今年8月到10月至少查看過十間房源的用戶，大都在原居住地區尋找房屋。但是，沙加緬度都會區約有1萬1600間房屋被查看，這是迄今被查看房屋數量最多的外部地區。搜尋次數第二多的都會區是洛杉磯，搜尋次數為4500次、不及沙加緬度查房次數的一半。

Redfin房地產經紀人馬菲(Ali Mafi)表示，此一趨勢的一個主要原因是房價可負擔能力。根據房地產上市網站「Zillow」數據，沙加緬度都會區10月的典型房屋價值約為56萬3000元，約為舊金山都會區典型房價約112萬元的一半。

報告根據Redfin用戶搜尋活動趨勢進行分析，也發現西雅圖都會區是灣區購屋者搜尋最多的外州目的地。洛杉磯與西雅圖都會區的房屋價格，也比灣區便宜。Zillow今年10月份對洛杉磯地區典型房屋估價為90萬元、西雅圖地區房價則為70萬元。

馬菲指出，大多數從灣區搬到沙加緬度的民眾，大部分為完全遠距工作，或是就近在沙加緬度州府任職。

不過，舊金山房地產經紀人納維若(Anthony Navarro)認為，人口自舊金山外移至沙加緬度地區，並非最近才出現的現象。數據顯示，2020-2021年期間，有數千名灣區居民搬到沙加緬度縣，儘管加州總人口在疫情發生前兩年略有減少，但沙加緬度周邊許多縣市、卻出現人口增長。

事實上，在Redfin數據統計所有類型地區當中，沙加緬度地區房屋搜尋總次數，仍為最高。今年8月至10月期間，約有5000名房屋搜尋者考慮搬到沙加緬度地區；拉斯維加斯則為搜尋房屋次數排名第二地區、約有4000名潛在屋主網上檢索該地區房屋。

數據也顯示，舊金山都會區有近四分之一的Redfin用戶、在今年8-10月期間查看該地區以外的房屋。