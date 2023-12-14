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「黛西瓊斯與六人組」製作人 640萬買下加州森林莊園

洛杉磯訊
「黛西瓊斯與六人組」（Daisy Jones & the Six）製作人威爾·格雷厄姆(Will Graham)日前在加州森林深處購買一處歷史悠久的莊園。（谷歌地圖）
「黛西瓊斯與六人組」（Daisy Jones & the Six）製作人威爾·格雷厄姆(Will Graham)日前在加州森林深處購買一處歷史悠久的莊園。（谷歌地圖）

艾美獎提名劇集「黛西瓊斯與六人組」（Daisy Jones & the Six）製作人格雷厄姆(Will Graham)日前在加州森林深處購買一處歷史悠久的莊園，價值640萬元。

這座房產建於1930年初，是一座真正的深宅大院。裡面內有兩間客房、一間網球場和一座蒙特利風格的主屋。格雷厄姆的名字可能不是家喻戶曉，但他負責拍攝了許多好萊塢風的格電影電視劇。

這座房產建於1930年初，是一座真正的深宅大院。（谷歌地圖）
這座房產建於1930年初，是一座真正的深宅大院。（谷歌地圖）

他畢業於哥倫比亞大學，首次引起廣泛關注是因為2011年他共同創辦洋蔥新聞網（Onion News Network），並因此獲得了皮博迪獎（Peabody Award）。此後，他與亞馬遜工作室簽署利潤豐厚的首映協議，並共同創作喜劇電視劇「A League of Their Own」。 格雷厄姆也是亞馬遜Prime 的「叢林中的莫札特」（Mozart in the Jungle ）和由萊莉·克亞芙主演的獲得艾美獎提名的「黛西·瓊斯與六人組」劇集主管。

「黛西瓊斯與六人組」（Daisy Jones & the Six）製作人格雷厄姆...
「黛西瓊斯與六人組」（Daisy Jones & the Six）製作人格雷厄姆(Will Graham)。（IMDb圖片）

格雷厄姆在紐約擁有房產，是一套價值200 萬美元的布魯克林公寓，他在洛杉磯市區也擁有房產。長期以來，他一直聲稱在Los Feliz附近擁有一處價值數百萬元的現代住宅。 他最近收購的這座房地產顯然更加遠離塵囂，地處僻靜且隱藏在半偏遠的加州Ojai市，距離Los Feliz西北不到兩個小時的車程。他做出這樣的地產選擇並不奇怪， 因為房產的矩形游泳池位於主樓正後方，能享有山脈和周圍樹梢的美景。大型庭院為戶外用餐和娛樂提供充足的空間，而兩間客房總共提供四間臥室和兩間廚房，非常適合周末招待客人或供員工居住。

此外，這座地產還有圖書館、酒櫃和大量20世紀30年代的原始木質細節。除了美觀之外，該住宅還擁有全新或最近升級的管道、電氣、灌溉和暖通空調系統。 在整個住宅中，多組法式門通往微風徐徐、鋪有木地板的陽台，陽台還貫穿整棟建築。

「黛西瓊斯與六人組」（Daisy Jones & the Six）。（IMDb圖...
「黛西瓊斯與六人組」（Daisy Jones & the Six）。（IMDb圖片）

艾美獎 加州 亞馬遜

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