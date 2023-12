「黛西瓊斯與六人組」製作人 640萬買下加州森林莊園

「黛西瓊斯與六人組」(Daisy Jones & the Six)製作人威爾·格雷厄姆(Will Graham)日前在加州森林深處購買一處歷史悠久的莊園。(谷歌地圖)

艾美獎 提名劇集「黛西瓊斯與六人組」(Daisy Jones & the Six)製作人格雷厄姆(Will Graham)日前在加州 森林深處購買一處歷史悠久的莊園,價值640萬元。

這座房產建於1930年初,是一座真正的深宅大院。裡面內有兩間客房、一間網球場和一座蒙特利風格的主屋。格雷厄姆的名字可能不是家喻戶曉,但他負責拍攝了許多好萊塢風的格電影電視劇。

他畢業於哥倫比亞大學,首次引起廣泛關注是因為2011年他共同創辦洋蔥新聞網(Onion News Network),並因此獲得了皮博迪獎(Peabody Award)。此後,他與亞馬遜 工作室簽署利潤豐厚的首映協議,並共同創作喜劇電視劇「A League of Their Own」。 格雷厄姆也是亞馬遜Prime 的「叢林中的莫札特」(Mozart in the Jungle )和由萊莉·克亞芙主演的獲得艾美獎提名的「黛西·瓊斯與六人組」劇集主管。

格雷厄姆在紐約擁有房產,是一套價值200 萬美元的布魯克林公寓,他在洛杉磯市區也擁有房產。長期以來,他一直聲稱在Los Feliz附近擁有一處價值數百萬元的現代住宅。 他最近收購的這座房地產顯然更加遠離塵囂,地處僻靜且隱藏在半偏遠的加州Ojai市,距離Los Feliz西北不到兩個小時的車程。他做出這樣的地產選擇並不奇怪, 因為房產的矩形游泳池位於主樓正後方,能享有山脈和周圍樹梢的美景。大型庭院為戶外用餐和娛樂提供充足的空間,而兩間客房總共提供四間臥室和兩間廚房,非常適合周末招待客人或供員工居住。