職缺下降 房貸利率持續走低

信用分數高於780的小額貸款利率。（劉艷秋提供）

12月4日當周房貸利率 持續走低，各期房貸利率比上周下降約0.125-0.25個百分點，30年期固定房貸利率仍維持在6.625%。本周公佈的經濟數據表明，美國勞動力市場進一步降溫，聯準會 (Fed) 實現經濟軟著陸的可能性增加。

勞工部5日公布的數據顯示，10月職位空缺和勞動力流動調查 (JOLTS)降至873萬個，為2021年3月以來最低值，遠低上月的960萬和市場預期的930萬。10月降幅主要來自醫療保險、金融業務和零售活動職缺數量減少。

專家指出，該數據進一步支撐了Fed在下周的貨幣會議上維持利率不變的預期。雖然疫情後復甦期間，勞動需求激增，工資上漲，但自2022年升息 以來，就業市場呈降溫趨勢。截至目前，Fed通過保持高利率抑制通膨的決策，在很大程度上起了作用；職位空缺數量已從去年1200萬的峰值回落，失業率也保持在歷史低位。

安聯集團(Allianz) 首席經濟學家伊爾艾朗近期4日在接受CNBC訪問時表示，他相信Fed已經完成升息，但不認為這就意味著明年會降息 。Fed主席鮑爾仍強調政策轉向降息的時機並不成熟，這表示Fed不會為降息猜測背書。