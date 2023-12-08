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基建推動 不動產職缺創疫情以來新高

編譯胡立宗／綜合報導

南加各縣不動產業職缺在2023年10月合計達到80萬5200個，洛杉磯縣、橙縣、河濱縣、聖伯納汀諾縣共增1萬200個職缺，是新冠疫情發生以來的新高。

此外，不動產職缺在過去12個月間增加了1萬6300個，已占南加總職缺的9.7%。持續增加的主因在於，來自大型基礎建設的營造職缺持續增加，其他相關領域則平穩增加。不過，房地產也不是唯一欣欣向榮的產業，南加所有產業職缺在10月達到730萬人，月增8萬8200。

不動產業細分項目後，「一般營造」月增3200個職缺，達到12萬5500個；「商業營造」月增5200個職缺，達到26萬7000個；「租賃」月增700個職缺，達10萬3100個；「不動產服務」月增800個職缺，達14萬1500個；「建材」月增300個職缺，達5萬2200個；「營運服務」月增600個，達11萬5900個。

以區域分，洛縣達到疫後新高的37萬9300個職缺，月增3300個；橙縣共計23萬1800個職缺，月增 2800個；內陸帝國也達疫後新高，合計19萬4100個職缺，月增4100個。

南加 橙縣 疫情

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