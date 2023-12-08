庫存太少 灣區成交量縮價高

灣區10月份房屋銷售狀況持續持緩，主要原因是房屋供給量減少。在高利率的影響下，賣方售屋的意願大減。（Getty Images）

灣區近期房屋銷售狀況持續持緩，主要原因是房屋供給量減少。在高利率 的影響下，賣方售屋的意願大減。

根據加州房地產 商協會 (California Association of Realtors) 最新資訊，加州地區10月份房屋銷售量比去年同期跌落12%，原因之一是10月最後一周，貸款 利率飆高到7.79%，此乃為近20年來貸款利率最高紀錄。雖然從那個時候開始，貸款利率也微降至7.44%。

房地產專家認為，貸款利率並非是房地產市場冷清的唯一因素，另外一個主要原因是灣區待售屋庫存量也偏低。

矽谷房地產協會 (the Silicon Valley Association of Realtors) 總裁漢彌爾敦 (JimHamilton) 認為，房地產買方已習慣這種高貸款利率。他說，這次貸款利率提高情形確實相當戲劇化，然而整個利率提高經過長期發展而成，而非一夕之間暴漲。自從去年開始聯邦儲備局 (Federal Reserve) 為處理通貨膨脹，已連續多次調高銀行利率，造成普遍影響，購屋貸款與信用卡貸款利率都全面提高。

灣區九縣房價經過長達14個月持續跌落後，已於今年8月間開始上升。灣區九縣今年10月間的中間房價為127萬元，比去年同期上升5.7%。今年10月間，灣區中間房價最高者為聖馬刁縣的210萬元，最低為蘇拉諾縣 (Solano County) 的62萬元。

許多賣方不願脫手其目前享有的低利率，重新向銀行申請利率高兩、三倍的新貸款，因此灣區待售屋量停滯不前，購屋者則飆高價錢，搶購數量有限的待售屋。房地產仲介表示，今年年底聖誕假期，灣區房價仍將持續飆高。

核桃溪市的房地產仲介小艾倫 (Tim Allen Jr.)稱，在待售屋庫存短缺下，賣方持續贏取房地產交易利益。

注意房價變化的購屋者可能會暫停其購屋意願。根據房地產業界評估，利率每提高1%，購屋者的購買能力就會減低10%。因此如今年元月期間計畫以100萬元購屋的民眾，目前只能買得到價格84萬5000元的房子，因為今年元月期間銀行購屋貸款利率只有6.4%。

網路房地產仲介Redfin 專家裘普 (Andrea Chopp) 表示，對於首次購屋民眾而言，屋崙西區與傑克 .倫敦廣場 (Jack London Square) 附近社區屬於一個房屋可負擔社區。然而由於利率提高，導致這些社區的房屋需求量減少，許多待售屋空置多時。然而房價昂貴的高級社區如Rockridge 與Montclair 仍然持續吸引購屋客戶。